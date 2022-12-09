تعزيزاً للأمن الغذائي.. "إكرام" تفتتح الوقف الأول لحفظ النعمة بمكة المكرمة

افتتحت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة الوقف الأول لحفظ النعمة وذلك في تعزيز الأمن الغذائي ودعم مشاريع حفظ الطعام وتقليل الهدر والفقد الغذائي وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتفصيلاً، جاء ذلك برعاية نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير أثناء تواجده في العاصمة المقدسة للمشاركة في ملتقى التطوع البلدي الذي تقيمه أمانة العاصمة المقدسة، واستضافت فيه مدير جمعية إكرام أحمد بن حربي المطرفي للحديث عن الجمعية وجهودها وتجربتها في المبادرات التطوعية.
وعقب الافتتاح اطّلع "البدير" على مرافق الجمعية ومقتدراتها وفريق عملها ثم شاهد عرضاً مرئياً يلخص أبرز الجهود التي تقوم بها الجمعية.
وفي نهاية الزيارة أبدى نائب وزير الشؤون البلدية، تقديره لما رأى من الجهود وأعرب عن دعمه لتمكين الجمعية وتحقيق أهدافها والحد من الهدر والفقد الغذائي.