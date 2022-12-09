تعزيزاً للأمن الغذائي.. "إكرام" تفتتح الوقف الأول لحفظ النعمة بمكة المكرمة

وتفصيلاً، جاء ذلك برعاية نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير أثناء تواجده في العاصمة المقدسة للمشاركة في ملتقى التطوع البلدي الذي تقيمه أمانة العاصمة المقدسة، واستضافت فيه مدير جمعية إكرام أحمد بن حربي المطرفي للحديث عن الجمعية وجهودها وتجربتها في المبادرات التطوعية.