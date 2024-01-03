"خالد بن سعود" يستقبل رئيس جامعة "فهد" ومدير "الرياضة" بتبوك

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالإمارة، رئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، الذي جاء للسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.