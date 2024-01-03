"خالد بن سعود" يستقبل رئيس جامعة "فهد" ومدير "الرياضة" بتبوك

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالإمارة، رئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، الذي جاء للسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.
وفي بداية اللقاء رحب نائب أمير تبوك بالدكتور "اللحيدان"، الذي أطلعه على التقرير السنوي للجامعة، وخططها وبرامجها واستراتيجياتها للفترة المقبلة، بالإضافة إلى المبادرات والأنشطة خلال الفترة الماضية.
وأثنى الأمير "خالد بن سعود" على جهود إدارة الجامعة، مؤكدًا الدعم الكبير والاهتمام والمتابعة الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
كما استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل، مدير فرع وزارة الرياضة بتبوك عبدالعزيز بن محمد بن عبود، الذي قدم للسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.
ونقل "عبود" للأمير "خالد"، تحيات وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وفي بداية اللقاء رحب نائب أمير تبوك، بمدير فرع وزارة الرياضة، الذي أطلعه على تقرير عن أنشطة وفعاليات فرع الوزارة بالمنطقة، والبرامج الرياضية المنفذة، خلال الفترة الماضية.
وأثنى الأمير "خالد" على جهود فرع وزارة الرياضة بالمنطقة؛ مؤكدًا الدعم الكبير والاهتمام والمتابعة الذي يلقاه قطاع الرياضة بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.