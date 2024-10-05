"تقني عسير" تطلق مبادرة "منشآتنا الخضراء" للمحافظة على البيئة وتحسين جودة الهواء

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد بن عايض آل مريع، أنه تم غرس أكثر 400 شتلة؛ مبينًا أن هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في المحافظة على البيئة وتحسين جودة الهواء من خلال زيادة المسطحات الخضراء في كل المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير.