جامعة كاوست توقع مع مدينة "شينزين" الصينية لتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة

وفي إطار الزيارة، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع كاوست لتعزيز التعاون في مجال الابتكار الصناعي، ونقل التقنية، والأبحاث، وتبادل المواهب، وبرامج التدريب، وريادة الأعمال. وتسعى هذه الشراكات إلى إعداد جيل جديد من قادة البحث العلمي والابتكار، وتطوير نظام التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والوصول به إلى مستويات غير مسبوقة.