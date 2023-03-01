محافظ الأفلاج يُشيد بجهود "الدفاع المدني" في حماية الأرواح والممتلكات

ثمّن محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، جهود رجال الدفاع المدني في أداء مهامهم المنوطة بهم، وخصوصًا المتعلقة بسلامة الناس وحماية الأرواح والممتلكات.
وأكد "العلم"، أهمية تعزيز مفهوم السلامة الوقائية لدى كل جهة بالمحافظة لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية.
جاء ذلك خلال تدشين المحافظ الدكتور "العلم"، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالأفلاج، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"، الذي نظّمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية التي شاركت بأركان متعددة.
وتجوّل المحافظ يرافقه مدير إدارة الدفاع المدني العقيد محمد بن فالح الدوسري، وممثلو الجهات المشاركة، داخل المعرض.
واستمع إلى شرح مفصل عن مشاركة كل جهة ورسالتها في تحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي لدى المجتمع، والتعريف بسبل الوقاية من المخاطر.