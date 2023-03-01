محافظ الأفلاج يُشيد بجهود "الدفاع المدني" في حماية الأرواح والممتلكات



جاء ذلك خلال تدشين المحافظ الدكتور "العلم"، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالأفلاج، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"، الذي نظّمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية التي شاركت بأركان متعددة.