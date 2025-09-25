محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني الـ95

رعى محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري حفل أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ95، الذي نفذته بلدية قلوة بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، وذلك على ملعب نادي قلوة الرياضي، بحضور مديري الإدارات الحكومية والأهلية وجمع من الأهالي والزوار.
وتضمن الحفل عددًا من الفقرات المتنوعة، شملت كلمات خطابية تناولت أبرز المنجزات الوطنية وما تحقق للوطن على مدى 95 عامًا، إلى جانب أوبريت وطني غنائي بمشاركة فرقة الفنون الشعبية، وقصائد شعرية، ومعزوفة وطنية. كما أضاءت الألعاب النارية سماء قلوة في لوحة جمالية زاهية.
كما شهدت مواقع الاحتفالات باليوم الوطني في المحافظة ومراكزها العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي لاقت تفاعلاً واسعًا من الحضور.