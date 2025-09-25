محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني الـ95

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات المتنوعة، شملت كلمات خطابية تناولت أبرز المنجزات الوطنية وما تحقق للوطن على مدى 95 عامًا، إلى جانب أوبريت وطني غنائي بمشاركة فرقة الفنون الشعبية، وقصائد شعرية، ومعزوفة وطنية. كما أضاءت الألعاب النارية سماء قلوة في لوحة جمالية زاهية.