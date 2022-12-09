حضينان القحطاني: دعم ولي العهد أوصل مهرجان الإبل إلى العالمية

وعبّر عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، على دعمه ورعايته للمهرجان وهو ما أوصله إلى العالمية، كما شكر رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، والمدير التنفيذي م. بندر القحطاني، على العناية والاهتمام بتطوير المهرجان ومواصلة نجاحه.