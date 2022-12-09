حضينان القحطاني: دعم ولي العهد أوصل مهرجان الإبل إلى العالمية

استعرضت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، شوط الفحل وإنتاجه بلون الشقح، ضمن فعاليات المهرجان الذي تتواصل عروضه بالصياهد.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال الأيام المقبلة.
وأعرب حضينان بن حزام آل الجرو القحطاني، المشارك بالفحل وإنتاجه شقح، عن سعادته وفخره بالمشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، والذي يحظى بالرعاية من القيادة الرشيدة والتنافس مع الإخوة مُلاك الإبل، وسط مشاعر من الحب والتقدير والروح الأخوية.
وعبّر عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، على دعمه ورعايته للمهرجان وهو ما أوصله إلى العالمية، كما شكر رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، والمدير التنفيذي م. بندر القحطاني، على العناية والاهتمام بتطوير المهرجان ومواصلة نجاحه.
وأكّد سعادته بنجاح فعاليات المشاركة بشوط الفحل المنتج والمنافسة على المراكز الأولى بحضور جمهورٍ كبيرٍ من المحبين والداعمين بالمهرجان العالمي الذي يُقام حالياً بالصياهد.