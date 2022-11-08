"تعارفوا" يناقش الشراكات مع القطاعات المختلفة لتقديم الاستشارات الأسرية

عقد مركز تعارفوا للإرشاد الأسري اجتماعه الدوري للمستشارين برئاسة رئيس المركز د .سعود المصيبيح وإدارة ومتابعة رئيس وحدة المستشارين د.ماجد المالكي ـ حيث قدم كل مستشار نبذة عن أنشطته واهتماماته ومجالات التخصص ومقترحات التطوير والارتقاء بالعمل.
وناقش الاجتماع الشراكات مع القطاعات المختلفة لتقديم الاستشارات وورش العمل وسبل تطوير خدمات المسؤولية المجتمعية لخدمة عملاء المركز كما دار النقاش عن مشاركات المركز في وسائل التواصل الاجتماعي ومساحة تويتر وخدمات وحدات المركز التي تشمل وحدة احتواء لمشاكل المخدرات ووحدة المصالحة ووحدة النمو والنضج ووحدة ورش العمل ووحدة تطبيق تعارفوا، وقدمت مقترحات بناءة تتماشى مع أهمية التطوير للرفع من مستوى الأداء.
فيما نوه المشاركون بالدور الذي يقدمه المركز وحجم الثناء والإعجاب الذي يجده من المجتمع، ولهذا أصبح المركز مشاركًا في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات بشكل مستمر.
كما رحب المركز بالطلاب والطالبات الذين يقضون فترة الممارسة العملية قبل التخرج في مجال علم النفس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومعهد الإدارة العامة.
يُشار إلى أن الاجتماع قد عقد بحضور اللواء دكتور محمد البعاج والدكتور خالد السهلي أستاذ مشارك والدكتور عمر الشلاش أستاذ مشارك والدكتورة منيرة السنبل أستاذ مشارك والدكتور مسفر المالكي والمستشارين هيا البابطين ومسفر الهزاع وهلالة الصويغ وندى الشعلان.