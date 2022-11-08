"تعارفوا" يناقش الشراكات مع القطاعات المختلفة لتقديم الاستشارات الأسرية

وناقش الاجتماع الشراكات مع القطاعات المختلفة لتقديم الاستشارات وورش العمل وسبل تطوير خدمات المسؤولية المجتمعية لخدمة عملاء المركز كما دار النقاش عن مشاركات المركز في وسائل التواصل الاجتماعي ومساحة تويتر وخدمات وحدات المركز التي تشمل وحدة احتواء لمشاكل المخدرات ووحدة المصالحة ووحدة النمو والنضج ووحدة ورش العمل ووحدة تطبيق تعارفوا، وقدمت مقترحات بناءة تتماشى مع أهمية التطوير للرفع من مستوى الأداء.