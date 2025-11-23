سبعينية تُكمل حفظ القرآن بالباحة بعد 20 عامًا.. "ترتيل" تحتفي بنموذج يُلهم الأجيال

في خطوة لافتة ومؤثرة، أعلنت جمعية ترتيل لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة عن إنجاز قرآني فريد، تمثّل في إتمام الدارسة حمده بنت أحمد ساعد الغامدي، البالغة من العمر سبعين عامًا، حفظ كتاب الله كاملًا، بعد رحلة استمرت عشرين عامًا من المثابرة والانتظام في دار الفتاة بالظفير – حلقة زينب بنت جحش.