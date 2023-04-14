"أمانة جدة" تنفذ حزمة من المبادرات التطوعية والمجتمعية خلال شهر رمضان

وتفصيلاً، أوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة أن الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية خلال هذا الشهر الكريم شملت تنفيذ مبادرات متنوعة منها ما هو خاص بتحسين المشهد البصري، ومنها ما هو استمرار لمبادرة السعودية الخضراء ومنها مبادرات خاصة بزيارة المرضى ومبادرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.