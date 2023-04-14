"أمانة جدة" تنفذ حزمة من المبادرات التطوعية والمجتمعية خلال شهر رمضان

نفذت الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة مبادرات ومشاركات مجتمعية خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الجهات المعنية وبمشاركة عدد من متطوعي أصدقاء أمانة جدة لتعزيز دور المجتمع في المشاركة في الأعمال التطوعية.
وتفصيلاً، أوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة أن الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية خلال هذا الشهر الكريم شملت تنفيذ مبادرات متنوعة منها ما هو خاص بتحسين المشهد البصري، ومنها ما هو استمرار لمبادرة السعودية الخضراء ومنها مبادرات خاصة بزيارة المرضى ومبادرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشملت المبادرات التي نفذتها الأمانة : مبادرة جدارية جدة الخضراء بمشاركة 89 متطوعاً - ومبادرة إفطار أبناء الجود من ذوي الإعاقة بمشاركة 32 متطوعة - ومبادرة إفطار صائم بمشاركة 306 متطوعين - ومبادرة تشجير حديقة المعهد الصناعي بمشاركة 22 متطوعاً - ومبادرة زيارة المرضى بمشاركة 6 متطوعات - ومبادرة كسوة السيدة عائشة بمشاركة 333 متطوعاً ومتطوعة - ومبادرة التبرع بالدم بتبرع أكثر من 100 متطوع ومتطوعة من أفراد المجتمع.
وبيّن حمودة أن الأمانة مستمرة في تنفيذ العديد من المبادرات خلال العام الحالي 2023م والذي يعكس حرص أمانة جدة على تحقيق الاستدامة في المجتمع من خلال طرح وتنفيذ العديد من المبادرات بالتعاون مع الجهات المختلفة وبمشاركة أفراد المجتمع تحفيزاً لهم في المشاركات المجتمعية.