للمالك "حمد المري".. الفردية "الذاير" تفوز بجائزة مسابقة جوهرة الصحراء

تُوّجت الفردية "الذاير" للمالك حمد بن لبدان المري بجائزة مسابقة جوهرة الصحراء، محققةً اللقب من بين 32 فردية هي الأشهر والأكثر شعبية في الجزيرة العربية على مدى 20 عامًا، حيـث تصدرت بعـد فوزها في المواجهة الختامية وحصولها على نسبة التصويت الجماهيري الأعلى.
وكان نادي الإبل قد أطلق مسابقة تحدي جوهرة الصحراء كأولى المسابقات الموازية على منصة راعي النظر الرقمية، والتي دشنها بالتزامن مع افتتاح الموسم الثامن لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فـي مطلع شهر ديسمبر الجاري؛ لتكون المسابقة ضمن جوائز المهرجان لهذا العام؛ حيث سيستلم مـالك الفردية الفائزة جائزته من يد راعي الحفل الختامي.
يُذكر بأن المسابقة قد انطلقت بفكرة ومبادرة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل، بهدف رفع الوعي بالموروث العريق وزيادة التعريف بقطاع الإبل بشكل عام، من خلال إثراء المنافسات الجماهيرية وتوسيع نطاقها إلى آفاق الفضاء الرقمي، في وقت تشهد فيه "مزاين الإبل" اهتمامًا متناميا من أوساط مختلفة وأجيال جديدة.