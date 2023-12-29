للمالك "حمد المري".. الفردية "الذاير" تفوز بجائزة مسابقة جوهرة الصحراء

تُوّجت الفردية "الذاير" للمالك حمد بن لبدان المري بجائزة مسابقة جوهرة الصحراء، محققةً اللقب من بين 32 فردية هي الأشهر والأكثر شعبية في الجزيرة العربية على مدى 20 عامًا، حيـث تصدرت بعـد فوزها في المواجهة الختامية وحصولها على نسبة التصويت الجماهيري الأعلى.