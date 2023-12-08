تجارب الاختراق.. "المؤتمر الطلابي للأمن السيبراني" بجامعة شقراء نافذة تتصدى للتحديات

رعى رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، فعاليات المؤتمر الطلابي للأمن السيبراني، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، بالتعاون مع كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات ممثلة في نادي الأمن السيبراني؛ حيث حضر المؤتمر وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات.
واستهل المؤتمر أعماله بالنشيد الوطني، ثم عرض مواد مرئية رصدت أبرز الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة في مجال الأمن السيبراني وتستهدف الطلاب والطالبات.
وقدم عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي، كلمة تناول فيها انعقاد المؤتمر الذي يهدف لبناء جيل قادر على التعامل مع التقنية من خلال تدريبهم على مشاركة ما تعلموه من مقررات علمية تقنية، بالإضافة إلى المشاركة في التوعية بالأمن السيبراني، وكشف محاولات الزيف والخداع التي تستهدف كافة مستخدمي الأجهزة التقنية في أشكال مختلفة مثل: (الصور، ورسائل الجوال، والفيديو، والبريد الإلكتروني، والمواقع الإلكترونية، والمواقع الجغرافية، والمصادر الرقمية)، وأوضح طرق التصدي لمختلف المخاطر السيبرانية.
وتطرق "الغامدي" إلى أهمية انعقاد مثل هذه الفعاليات التقنية للحد من حدوث المخاطر السيبرانية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية والضرورية في الأمن السيبراني، واستعراض تجارب حقيقية للاختراق، وكذلك التعريف بأبرز التحديات في مجال الأمن السيبراني بمجال المال والأعمال والأفراد.