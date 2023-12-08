تجارب الاختراق.. "المؤتمر الطلابي للأمن السيبراني" بجامعة شقراء نافذة تتصدى للتحديات

وقدم عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي، كلمة تناول فيها انعقاد المؤتمر الذي يهدف لبناء جيل قادر على التعامل مع التقنية من خلال تدريبهم على مشاركة ما تعلموه من مقررات علمية تقنية، بالإضافة إلى المشاركة في التوعية بالأمن السيبراني، وكشف محاولات الزيف والخداع التي تستهدف كافة مستخدمي الأجهزة التقنية في أشكال مختلفة مثل: (الصور، ورسائل الجوال، والفيديو، والبريد الإلكتروني، والمواقع الإلكترونية، والمواقع الجغرافية، والمصادر الرقمية)، وأوضح طرق التصدي لمختلف المخاطر السيبرانية.