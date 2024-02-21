الطائف.. برنامج المصالحة والإرشاد الأسري بجمعية مراكز الأحياء يحتفي بـ"يوم التأسيس"

أقام برنامج المصالحة والإرشاد الأسري بجمعية مراكز الأحياء بالطائف احتفالاً بذكرى يوم التأسيس السعودي والمقام في مقر إدارة البرنامج بجمعية مراكز الأحياء، تقديراً لأهمية هذا اليوم المجيد في تجسيد معاني الوفاء والعزة لدولة مرّت بمراحل تاريخية على مد العصور، واليوم الّذي يرمز للاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة وذكرى تأسيسها الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، عمق تاريخي وقيم وطنية راسخة.
حضر الاحتفال الدكتور رائد الحليس مستشار الاتصال المؤسسي في جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، وعادل الثبيتي ممثل جمعية حقوق الإنسان بالطائف، واشتمل الاحتفال على العديد من الفعاليات والأكلات الشعبية تحت إشراف مدير برنامج المصالحة والإرشاد الأسري بالطائف، ناصر بن سعيد القرني، وبمشاركة منسوبي ومنسوبات البرنامج، وعدد من المتطوعين والمتطوعات.