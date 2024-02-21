الطائف.. برنامج المصالحة والإرشاد الأسري بجمعية مراكز الأحياء يحتفي بـ"يوم التأسيس"

حضر الاحتفال الدكتور رائد الحليس مستشار الاتصال المؤسسي في جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، وعادل الثبيتي ممثل جمعية حقوق الإنسان بالطائف، واشتمل الاحتفال على العديد من الفعاليات والأكلات الشعبية تحت إشراف مدير برنامج المصالحة والإرشاد الأسري بالطائف، ناصر بن سعيد القرني، وبمشاركة منسوبي ومنسوبات البرنامج، وعدد من المتطوعين والمتطوعات.