"رافد" تختتم مشاركتها بالمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في الإمارات

اختتمت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد"، اليوم الخميس، مشاركتها ضمن جناح وزارة التعليم المشارك في الدورة الخامسة عشرة للمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم "GESS"، الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة 15 - 17 نوفمبر 2022م.
وشهد المعرض حضور ومشاركة خبراء ومُختصين في قطاع التعليم من أكثر من 70 دولة، و250 جهة تعليمية وتدريبية رائدة على المستوى الدولي.
واستعرض جناح "رافد"، الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في خدمة النقل المدرسي، تجارب الشركة في النواحي التطويرية والتقنية وخدماتها الشاملة، وإجراءاتها الصارمة في تطبيق كل معايير الأمن والسلامة؛ لضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومريحة.
إضافة إلى الفرص الاستثمارية والأنظمة التقنية في مجال النقل المدرسي، ومشروعاتها الحالية والمستقبلية التي تسهم في تحقيق أهداف الشركة المرتكزة على الأمن والسلامة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، بجانب إبراز الإنجازات التي حققتها "رافد" في سبيل التطوير والنهوض بقطاع النقل التعليمي في المملكة.
وزار جناح "رافد" وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير التربية والتعليم في مملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، والمدير التنفيذي للنقل المدرسي في "مواصلات الإمارات" جاسم المرزوقي، والعديد من المهتمين بخدمات النقل المدرسي.
يذكر أن "المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم- GESS"، أكبر فعالية تعليمية من نوعها في الشرق الأوسط، ويعدّ منصة لتبادل الخبرات والمعارف الدولية.
كما يقدم المعرض لمنسوبي التعليم والطلبة والمستثمرين والمهتمين في مجال التعليم، إمكانية الوصول إلى المنتجات والحلول الابتكارية التي تلبّي احتياجات العملية التعليمية، وطرق التعلّم المختلفة.