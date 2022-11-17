"رافد" تختتم مشاركتها بالمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في الإمارات

وزار جناح "رافد" وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير التربية والتعليم في مملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، والمدير التنفيذي للنقل المدرسي في "مواصلات الإمارات" جاسم المرزوقي، والعديد من المهتمين بخدمات النقل المدرسي.