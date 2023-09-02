جمعية كيان تستكمل المرحلة الثانية لـ"واثق" ببرامج تدريبية ومعرفية

وأشادت سمها الغامدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية بالأثر المتحقق على الأبناء في برنامج "واثق كيان" مؤكدة أنه بمثابة أحد أهم أهداف الجمعية في التنمية والتمكين للأيتام ولم يتحقق إلا بتوفيق الله، ثم بالدور التكاملي المميز بين فريق العمل المتخصص والأسر المتعاونة والمتفاعلة.