جمعية كيان تستكمل المرحلة الثانية لـ"واثق" ببرامج تدريبية ومعرفية

أطلقت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة المرحلة الثانية من برنامج "واثق كيان"، وذلك استكمالاً لرحلة جمهورية أيرلندا بمرحلته الأولى، والتي استمرت شهرًا خلال إجازة الصيف، وتضمنت عددًا من البرامج والدورات والمهارات وتعلم اللغة الإنجليزية.
وشارك الأبناء المشاركون وأولياء أمورهم في اللقاء التحضيري في مركز الملك سلمان الاجتماعي بهدف التعريف بالبرنامج بمرحلته الثانية بحضور المدير التنفيذي للجمعية، رياض العبدالكريم.
وقدم المشرف العام على البرنامج، طارق اليحيى عرضًا شاملاً لما ستكون عليه هذه المرحلة من البرنامج الدراسي للغة الإنجليزية والدورات التدريبية والزيارات الإثرائية خلال الفترة القادمة، والتي ستعزز المهارات التي تم اكتسابها خلال الفترة الأولى من البرنامج.
وأشادت سمها الغامدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية بالأثر المتحقق على الأبناء في برنامج "واثق كيان" مؤكدة أنه بمثابة أحد أهم أهداف الجمعية في التنمية والتمكين للأيتام ولم يتحقق إلا بتوفيق الله، ثم بالدور التكاملي المميز بين فريق العمل المتخصص والأسر المتعاونة والمتفاعلة.
ووجهت "الغامدي" كلماتها للمشاركين بأهمية الحرص على المرحلة القادمة والتفاعل مع ما يتخللها من برامج وأنشطة نوعية، كما قدمت شكرها وتقديرها لكل من أسهم في نجاحه.