جمعية "كيان" للأيتام تعلن نجاح برنامج "واثق" في مرحلته الأولى خارج الوطن

وأكدت، سمها بنت سعيد الغامدي، رئيس مجلس الإدارة بالجمعية أن من أهم أهداف جمعية "كيان" تنمية قدرات مستفيديها في العديد من المجالات، حيث تم إطلاق برنامج "واثق" لتنمية وتطوير القدرات وهو أحد برامج مشروع "علم" في مرحلته الأولى، والذي يهدف إلى تقوية لغتهم الإنجليزية وتوسيع مداركهم، وتنمية مهاراتهم وثقتهم بأنفسهم، وقالت: الحمد لله كان ذا أثر كبير في بناء شخصيتهم وتوجيه قدراتهم، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ برامج لاحقة لهم لدعم ما اكتسبوه من مهارات، مضيفةً أن الجمعية تتطلع إلى استمراريته ليشمل أكبر عدد من مستفيديها.