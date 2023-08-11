جمعية "كيان" للأيتام تعلن نجاح برنامج "واثق" في مرحلته الأولى خارج الوطن

أعلنت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، عن نجاح برنامج واثق في مرحلته الأولى، والذي نفذ خارج الوطن في دولة إيرلندا، وهو ضمن مشروع "علم"، حيث قامت مديرة المشروع، إيمان الحمدان بالعمل على برنامج "واثق" الذي تم من خلال ابتعاث عشرة طلاب لدولة إيرلندا لمدة أربعة أسابيع لدراسة دورة مكثفة في اللغة الإنجليزية، وتمكينهم من بعض المهارات المتنوعة، والتعايش والاعتماد على أنفسهم والتي ستعود عليهم وعلى حياتهم بفوائد كثيرة.
وفي التفاصيل، كانت مديرة المشروع إيمان الحمدان مع عدد من الأخصائيات في استقبال الطلاب المبتعثين بمطار الملك خالد، والاحتفاء بهم، بمشاعر ملؤها الفرح والسعادة، بحضور ذويهم، وقد ارتسمت على وجوههم علامات الفرح والفخر بتجربة أبنائهم ونجاحهم باجتياز المرحلة الأهم والأصعب من برنامج واثق.
وأفادت "الحمدان" أن برنامج واثق هو أحد برامج الجمعية الطموحة لأبنائنا الطلاب ويمتد البرنامج لمدة عام ابتداءً بمرحلته الأولى خارج الوطن، وسيمتد لعدد من البرامج والفعاليات الأخرى.
وأكدت أن قياس نجاح البرنامج وأثره على الطلاب كان واضحاً جداً ومرسوماً على ابتسامات الطلاب وفرحتهم والمشاعر التي لمسناها منهم لحظة الاستقبال، مقدمين شكرهم لجمعية "كيان" على الدعم الذي لامسوه منذ بداية البرنامج وأثناء تنفيذه.
وأكدت، سمها بنت سعيد الغامدي، رئيس مجلس الإدارة بالجمعية أن من أهم أهداف جمعية "كيان" تنمية قدرات مستفيديها في العديد من المجالات، حيث تم إطلاق برنامج "واثق" لتنمية وتطوير القدرات وهو أحد برامج مشروع "علم" في مرحلته الأولى، والذي يهدف إلى تقوية لغتهم الإنجليزية وتوسيع مداركهم، وتنمية مهاراتهم وثقتهم بأنفسهم، وقالت: الحمد لله كان ذا أثر كبير في بناء شخصيتهم وتوجيه قدراتهم، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ برامج لاحقة لهم لدعم ما اكتسبوه من مهارات، مضيفةً أن الجمعية تتطلع إلى استمراريته ليشمل أكبر عدد من مستفيديها.
وشكرت "الغامدي" الداعمين الذين لهم الدور الأكبر لتنفيذ هذا البرنامج حيث مكنوا الجمعية من إنجازه، كما شكرت كل من كان عوناً للمستفيدين في هذا الإنجاز.
وبعد عودتهم فقد عبر عدد من المستفيدين المبتعثين في البرنامج عن مشاعرهم فقال أنس عبد الإله سعد: كانت الرحلة تجربة جميلة وممتعة وتعلمت خلالها القدرة على التحدث باللغة الانجليزية والتعاون و الاستقلالية وتحمل المسؤولية في مصروفاتي وتصرفاتي، وأشكر جمعية كيان لإتاحة الفرصة لي للاشتراك في واثق وأخص بالشكر، أحلام، وموظفات الجمعية وكل من رافقنا بهذه الرحلة الهادفة.
وعبر عبدالله فهد حسين جابر عن مشاعره فقال: كانت الرحلة رائعة ومفيدة واستفدت خلالها من تكوين صداقات جديدة مع جنسيات مختلفة من إيطاليين وإسبانيين وإيرلنديين، ومعرفة ثقافات جديدة عن دول لم أكن أعرفها ،والاختلاط بثقافات وعادات مختلفة كونت لدي اطلاعاً كبيراً وطورت لغتي الإنجليزية. وتعلمت خلالها المواظبة والكفاح والمساعدة والقدرة على إدارة مسؤولياتي وكيفية التصرف بالأموال بطريقة صحيحة، وشكراً جمعية كيان على كل ما تقدمونه لنا لتمكيننا.
وقال المبتعث فارس طارق علي: الرحلة جميلة جداً، واستفدت منها سلوكيات كثيرة مثل "الثقة بالنفس، تعلم اللغة الانجليزية، إدارة المال ،الثقة والاعتماد على النفس"، وأشكر جمعية كيان لإعطائنا هذه الفرصة الذهبية وثقتهم بنا.
وقال المبتعث مسفر المالكي: سعدت كثيراً وإخواني في رحلة واثق، فقد كانت الرحلة ممتعة ومفيدة جداً تعلمت خلالها الاعتماد على نفسي وأهمية تطوير ذاتي، وإدارة المال، وتعلم اللغة الانجليزية، والتعرف على ثقافات جديدة، وأقول لجمعية كيان شكراً لكم من القلب.