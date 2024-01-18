انطلاق "هاكاثون 2" في جامعة الفيصل بالرياض.. الأحد المقبل

تنطلق فعالية "هاكاثون" المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية، الأحد المقبل، في جامعة الفيصل بالرياض، بتنظيم جمعية المسؤولية المجتمعية.
وأكد أستاذُ الإعلام بجامعة الملك سعود المستشار الإعلامي لجمعية المسؤولية المجتمعية، رئيس اللجنة الإعلامية لـ"هاكثون" الدكتور تركي بن فهد العيار؛ أهميةَ الإعلام بوسائله المختلفة في تغطية الفعاليات والمناسبات الوطنية والاجتماعية، باعتباره شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا وهمزة الوصل بين الجمهور وما يتّصل باهتماماته في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة.
وأضاف: أنه تم تشكيل لجنة إعلامية تضمّ نخبة من الكوادر المؤهلة المتخصصة، ووضع خطة إعلامية متكاملة تواكب هذا الحدث وترصد وتوثق جميع فعالياته وأنشطته ومساراته، وتنقل للجمهور والمهتمين كلّ ما يتعلق به أو يصدر عنه.
ولفت "العيار" إلى استعداد اللجنة الإعلامية التامّ للتعاون مع الإعلاميين، وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من معلومات ذات علاقة بالفعالية ومساراتها وما يصدر عنها من نتائج.
وذلك إضافة لتنسيق اللقاءات والحوارات الصحفية لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مع مختلف الشخصيات والشركاء والداعمين لفعاليات "الهاكاثون 2".
وتوجه "د. تركي العيار" بجزيل الشكر والتقدير للرئيس الفخري لجمعية المسؤولية المجتمعية الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الجمعية سعود السبيعي، وللمدير التنفيذي عبدالله المهنا.
وتابع: "الشكر موصول للرعاة والداعمين، وهم شركاء رئيسيون: شركة أرامكو السعودية، كاتريو، تحكم، مجموعة المرجان، وشركاء استراتيجيون: وزارة التعليم، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، جامعة الفيصل، الخطوط الحديدية السعودية "SAR"، لوبريف، سايت "SIT"، وشريك داعم: الجزيرة للسيارات، وشريك تقني: تيك شوب Teck Shop".
كما شكر "د. العيار" كلّ وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي والنشطاء فيها؛ لدعمهم هذه الفعالية الحيوية الهامة.
وكذلك شكر أعضاء اللجنة الإعلامية، داعيًا الله عز وجلّ للقائمين على هذه الفعالية والمشاركين فيها كل التوفيق والنجاح.