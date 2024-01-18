انطلاق "هاكاثون 2" في جامعة الفيصل بالرياض.. الأحد المقبل

وأكد أستاذُ الإعلام بجامعة الملك سعود المستشار الإعلامي لجمعية المسؤولية المجتمعية، رئيس اللجنة الإعلامية لـ"هاكثون" الدكتور تركي بن فهد العيار؛ أهميةَ الإعلام بوسائله المختلفة في تغطية الفعاليات والمناسبات الوطنية والاجتماعية، باعتباره شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا وهمزة الوصل بين الجمهور وما يتّصل باهتماماته في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة.