"جامعة حائل".. ترقيات متتالية وتدريب مستمر يعكس رضا منسوبيها

وعملت جامعة حائل، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من رئيسها الدكتور راشد الشريف، على أهمية تقديم التقدير المطلوب للموظفين العاملين في الجامعة، وأن ذلك من أحد أهم خطط الجامعة الاستراتيجية، لذا سعت إدارة الموارد البشرية في الجامعة بالمضي قدمًا لتطوير الموظف وتقديره فبدأت مسيرة محاضر الترقية التي انطلقت في ذي القعدة الماضي 1444هـ وساهمت بترقية 326 موظفاً حتى شعبان الماضي 1445هـ، بعد أن كان ذلك حلماً استبعد الموظفون تحقيقه، إذ كانت محاضر الجامعة سابقاً تتأخر في السنوات.