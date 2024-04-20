"جامعة حائل".. ترقيات متتالية وتدريب مستمر يعكس رضا منسوبيها

أظهرت جامعة حائل إحصائية للتعيينات والترقيات للكوادر الإدارية والأكاديمية لمنسوبيها خلال الـ 10 أشهر الماضية، والتي قامت الإدارة العامة للموارد البشرية بترقيتهم.
وشملت ترقيات الكادر الإداري: 326 مترقيًا على المرتبة الثالثة عشرة (2)، والمرتبة الثانية عشرة (2)، والمرتبة الحادية عشرة (4)، والمرتبة العاشرة (8)، والمرتبة التاسعة (42)، والمرتبة الثامنة (31)، والمرتبة السابعة (41)، والمرتبة السادسة (75)، والمرتبة الخامسة (49)، والمرتبة الرابعة (25)، و المرتبة الثالثة (14)، وبند المستخدمين (14)، وبند الأجور (6)، والتشغيل الذاتي (7)، والكادر الصحي (6).
وعلى مستوى الترقيات الأكاديمية شملت 399 مرتقيًا على أستاذ (40)، وأستاذ مشارك (153)، وأستاذ مساعد (88)، ومحاضر (98)، ومدرس لغة (20).
وعملت جامعة حائل، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من رئيسها الدكتور راشد الشريف، على أهمية تقديم التقدير المطلوب للموظفين العاملين في الجامعة، وأن ذلك من أحد أهم خطط الجامعة الاستراتيجية، لذا سعت إدارة الموارد البشرية في الجامعة بالمضي قدمًا لتطوير الموظف وتقديره فبدأت مسيرة محاضر الترقية التي انطلقت في ذي القعدة الماضي 1444هـ وساهمت بترقية 326 موظفاً حتى شعبان الماضي 1445هـ، بعد أن كان ذلك حلماً استبعد الموظفون تحقيقه، إذ كانت محاضر الجامعة سابقاً تتأخر في السنوات.
يذكر أن ترقيات الجامعة المتسارعة أصبحت حديث المجتمع الحائلي من القطاعات الأخرى، فضلاً عن منسوبيها الذين عادت لهم القوة الدافعة المُلهمة والرضا الوظيفي لأداء مهام وظيفتهم بفعالية وكفاءة وحماس وخلق البيئة المناسبة للعمل والتي ساهمت في رغبة بعض الموظفين في القطاعات الحكومية الأخرى بالنقل للجامعة، بعكس ما كان في العِقد الماضي الذي شهد خروج عدد من الموظفين لقطاعات أخرى.
وبدأت إدارة الموراد البشرية بالجامعة بإدارة مقرن الشويمان، منذ اليوم الأول، بإعداد خطة لتطوير وتشجيع الموظف، تحفيز نمو الموظفين، من خلال تنفيذ عدد من الدورات التي تهم كل إدارات الجامعة، وذلك بالتعاون مع عمادة الجودة والتطوير بالجامعة، وبمدربين من نفس الكليات المتخصصة بالجامعة.
ونفذت الجامعة خلال الفصل الدراسي الماضي 448 ساعة تدريبية استفاد منها 2319 موظفاً من بالجامعة.