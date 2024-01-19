500 مشارك في اختتام المؤتمر الأول لإدارة الصحة بمكة "الواقع والمستقبل"

وفي التفاصيل، أكدت الجمعية أن لقاء المتخصصين من أكاديميين ومهنيين والقيادات في المؤتمر الأول للإدارة الصحية بمكة المكرمة، يهدف إلى تبادل المعارف وعرض الدروس المستفادة ومشاركة المهارات المطلوبة للمرحلة المستقبلية في تحول القطاع الصحي وذلك بهدف تقديم كل ما من شأنه المساهمة في تطوير الأداء المؤسسي.