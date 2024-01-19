500 مشارك في اختتام المؤتمر الأول لإدارة الصحة بمكة "الواقع والمستقبل"

اختتم المؤتمر الأول للإدارة الصحية بمكة المكرمة أعماله بحضور ما يقارب 500 مشارك تحت عنوان الواقع والمستقبل في تطوير الأداء المؤسسي للمنظمات الصحية، والذي نظمته الجمعية السعودية للإدارة الصحية بمكة المكرمة بالتعاون مع تجمع مكة المكرمة الصحي والأكاديمية الطبية الافتراضية تحت رعاية الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي وشركاء النجاح جامعة أم القرى ومجلة الجودة الصحية.
وفي التفاصيل، أكدت الجمعية أن لقاء المتخصصين من أكاديميين ومهنيين والقيادات في المؤتمر الأول للإدارة الصحية بمكة المكرمة، يهدف إلى تبادل المعارف وعرض الدروس المستفادة ومشاركة المهارات المطلوبة للمرحلة المستقبلية في تحول القطاع الصحي وذلك بهدف تقديم كل ما من شأنه المساهمة في تطوير الأداء المؤسسي.
وأوضحت الجمعية أن المؤتمر قدم نخبة من المتحدثين على جميع المستويات بعدد من جلسات علمية تناقش الابتكار وريادة الأعمال والتميز في تقديم الخدمات الصحية في الحج والعمرة ومعايير التميز المؤسسي العالمية في القطاع الصحي واستخدام الذكاء الاصطناعي وتأثير التأمين الصحي في المؤسسات الصحية.
من جانبه، قدم مدير الجمعية خالص الشكر والتقدير لجميع المتحدثين وجميع فعاليات المؤتمر ولجميع اللجان المنظمة وشركاء النجاح لما قدموه من جهود في دعم تخصص الإدارة الصحية لتحسين مخرجات الرعاية الصحية المقدمة.