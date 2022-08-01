جازان.. "الهلال الأحمر" و"الوطني للرقابة" يوقعان اتفاقية تعاون

وقع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع فرع المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي بالمنطقة.
جاء ذلك بحضور مدير المركز الوطني أحمد بن أبوبكر مدخلي، ومساعد مدير فرع الهلال الأحمر بجازان محمد بن محسن زعكان.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتقديم دورات متبادلة لمنسوبي الإدارتين.
تلا توقيع الاتفاقية تدشين برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية في مقر المركز، بحضور عدد من منسوبي المركز بمختلف تخصصاتهم.
ويساهم هذا البرنامج في اكساب المتدربين مهارة الإسعافات الأولية وكيفية تقديمها وقت الحاجة.
ويستمر، بمشيئة الله، تقديم الدورات المتبادلة؛ لرفع كفاءة مهارات العاملين بين الجهتين.