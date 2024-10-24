جمعية استدامة وتطوير القطاع غير الربحي بـ"نجران" تختتم ملتقى الجمعيات الناشئة

اختتمت جمعية استدامة وتطوير القطاع غير الربحي بمنطقة نجران "جسور"، "ملتقى الجمعيات الناشئة"، بإشرافٍ من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبدعمٍ من صندوق دعم الجمعيات، والذي يأتي ضمن برامج الجمعية في البناء المؤسسي للجمعيات والكيانات في القطاع غير الربحي.
وقد عُقِدت ثلاث ورش عمل أثناء الملتقى؛ وهي: حوكمة الجهات الأهلية، أساسيات المشاريع التنموية، احتياجات الجمعيات الناشئة. وقد شهد الملتقى حضورًا مميزًا من الجمعيات الناشئة بما يزيد على 19 جمعية من مختلف محافظات المنطقة، ومشاركة ما يزيد على 30 مستفيدا.
ويأتي هذا الملتقى لتلمّس احتياجات الجمعيات الناشئة ومساعدتهم على النهوض بجمعياتهم، كلٌّ في تخصصه ومجاله، وسعيًا من الجمعية في تضافر الجهود والتعاون بين الجمعيات لخدمة المجتمع، وتحقيق الاستدامة الشاملة للجمعيات في البناء المؤسسي، والاستدامة المالية، والاستدامة البشرية، والاستدامة في البرامج والمشاريع، بما يخدم ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030م.
واختتم الملتقى بكلمة من رئيس مجلس إدارة جمعية جسور الأستاذ الدكتور عبد الرحمن القرشي، شكر فيها المشاركين في الملتقى على حضورهم وتفاعلهم، وكرم أيضًا مقدمي الورش من مستشارين وخبراء. وبيّن أن الجمعية مستمرة في التطوير لموظفيها وللجمعيات الأهلية في القطاع غير الربحي بمنطقة نجران، وأن الجمعية ستقدم كل ما تحتاجه الجمعيات بشكل عام أو بشكلٍ خاص فيما يخصّ التطوير والاستدامة، ونرحّب بجميع الكيانات المستهدفة لزيارة مقرّ الجمعية لتقديم كل ما يحتاجونه من دعم وتوجيه.