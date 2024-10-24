جمعية استدامة وتطوير القطاع غير الربحي بـ"نجران" تختتم ملتقى الجمعيات الناشئة

واختتم الملتقى بكلمة من رئيس مجلس إدارة جمعية جسور الأستاذ الدكتور عبد الرحمن القرشي، شكر فيها المشاركين في الملتقى على حضورهم وتفاعلهم، وكرم أيضًا مقدمي الورش من مستشارين وخبراء. وبيّن أن الجمعية مستمرة في التطوير لموظفيها وللجمعيات الأهلية في القطاع غير الربحي بمنطقة نجران، وأن الجمعية ستقدم كل ما تحتاجه الجمعيات بشكل عام أو بشكلٍ خاص فيما يخصّ التطوير والاستدامة، ونرحّب بجميع الكيانات المستهدفة لزيارة مقرّ الجمعية لتقديم كل ما يحتاجونه من دعم وتوجيه.