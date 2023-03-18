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تدشين المشروع السنوي لمبادرة "صحة الفم والأسنان" بصلهبة وصبيا الجديدة
دشن مركز الرعاية الصحية الأولية بصلهبة وصبيا الجديدة المشروع السنوي لصحة المجتمع لمبادرة صحة الفم والأسنان.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز صحة الفم والأسنان، ورفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.
وتم تنفيذ مبادرة تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي" مساء يوم الخميس 24/ 8/ 1444 في حديقة الملك فهد بمحافظة صبيا، وسط تفاعل مجتمعي من جميع فئات المجتمع. شارك في التنفيذ بلدية محافظة صبيا وعدة جهات خاصة.
وتم في هذه المبادرة التأكيد من التوعية الصحية وصولًا لتقليص نسبة التسوس.
وتركز المبادرة على رفع الوعي الصحي للأمهات بشكل خاص والمجتمع عامة لتعزيز العادات الصحية السليمة كخطوة أولى نحو مجتمع صحي وابتسامة سليمة،
بإشراف مديرة مركز الرعاية الصحية الأولية بصلهبة وصبيا الجديدة آيات شامي، ومشرفة فريق مبادرة صحة الفم والأسنان ليلى دلاك.