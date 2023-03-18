تدشين المشروع السنوي لمبادرة "صحة الفم والأسنان" بصلهبة وصبيا الجديدة

وتم تنفيذ مبادرة تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي" مساء يوم الخميس 24/ 8/ 1444 في حديقة الملك فهد بمحافظة صبيا، وسط تفاعل مجتمعي من جميع فئات المجتمع. شارك في التنفيذ بلدية محافظة صبيا وعدة جهات خاصة.