فريق طبي يجري جراحة ناجحة بالأمعاء لرضيع بمستشفى القنفذة العام

يذكر أن الدكتور الفقيه استشاري جراحة أطفال ومتخصص بهذا بالجانب حيث إن له العديد من المساهمات والأعمال التطوعية داخل المملكة وخارجها وعضو بعدد من الجمعيات الصحية الخيرية و الإغاثية.