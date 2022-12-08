فريق طبي يجري جراحة ناجحة بالأمعاء لرضيع بمستشفى القنفذة العام

أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى القنفذة العام بقيادة استشاري جراحة الأطفال الدكتور أحمد عبده الفقيه عملية جراحية لطفل بعمر خمسة أيام يعاني من عدم "القدرة على الإخراج" وتم التدخل جراحياً لوضع الطفل وإجراء العملية الجراحية المناسبة للطفل بالأمعاء.
وفي التفاصيل، يرقد الطفل الرضيع حالياً بالمستشفى ويتلقى الرعاية الطبية الملائمة لوضعه الصحي .
يذكر أن الدكتور الفقيه استشاري جراحة أطفال ومتخصص بهذا بالجانب حيث إن له العديد من المساهمات والأعمال التطوعية داخل المملكة وخارجها وعضو بعدد من الجمعيات الصحية الخيرية و الإغاثية.
وأجرى "الفقيه" العديد من العمليات الجراحية الدقيقة داخل المملكة وخارجها فيما يتعلق بجراحة الأطفال.