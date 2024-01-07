بعد منافسة 3 أيام.. محافظ بقيق يتوج الفائزين ببطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد

اختتمت مساء أمس، بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد في نسختها الأولى بمحافظة بقيق، التي تقام برعاية أمير المنطقة الشرقية وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية.
وشملت البطولة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بميدان منتجع سدرا الصحراوي بمحافظة بقيق، منافسات متنوعة (فردي الرمح وزوجي الرمح، فردي السيف وزوجي السيف، وحلق ووتد بالرمح وليمون ووتد بالسيف)، تنافس عليها 60 فارساً وفارسة من (السعودية، قطر، الكويت).
وتوج محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب، والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، حماد الحماد الفائزين في البطولة، كما كرّموا الجهات الحكومية الداعمة والشركات الراعية للبطولة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية.
وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي: فريق التميز 1 المركز الأول، وفريق أكاديمية أمباري ثانياً، وجاء في المركز الثالث فريق الأساطير.
وعلى صعيد الأشواط الفردية مجمّعة حصل الفارس مهذل القحطاني على المركز الأول فيما جاء إبراهيم الحمادي في المركز الثاني، وراشد المري في المركز الثال، فيما حقق الفارس إبراهيم الحمادي المركز الأول على مستوى أشواط الرمح، بينما حقق الفارس مهذل القحطاني المركز الأول على مستوى أشواط السيف.
وفي ختام حفل التتويج تم السحب على جوائز الجمهور التي شملت سيارة وخيلًا عربيًا أصيلًا وليالٍ مجانية في منتجع سدرا.