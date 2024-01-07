بعد منافسة 3 أيام.. محافظ بقيق يتوج الفائزين ببطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد

وعلى صعيد الأشواط الفردية مجمّعة حصل الفارس مهذل القحطاني على المركز الأول فيما جاء إبراهيم الحمادي في المركز الثاني، وراشد المري في المركز الثال، فيما حقق الفارس إبراهيم الحمادي المركز الأول على مستوى أشواط الرمح، بينما حقق الفارس مهذل القحطاني المركز الأول على مستوى أشواط السيف.