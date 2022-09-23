محافظ وادي الفرع يطلق مسيرة وفعاليات ويهنئ القيادة

ووجه المحافظ كلمة بهذه المناسبة قال فيها: "نحتفل اليوم بهذه المناسبة العظيمة التي من خلالها نستذكر توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، ونحن أبناء هذا الوطن الغالي نستشعر في هذه المناسبة دورنا في أن نكون خيرَ ركيزة وسندٍ وبناء لحكام هذه البلاد الذين قدّموا أعمالاً وجهودًا عظيمة والتي من خلالها جعلت المملكة أنموذجًا عظيمًا يُحتذى به في بناء الأمة وبناء التنمية الشاملة التي أحدثت نقلة حقيقية في واقعنا، والتي تشهدها المملكة اليوم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد -حفظهما الله–".