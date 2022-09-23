محافظ وادي الفرع يطلق مسيرة وفعاليات ويهنئ القيادة

رعى محافظ وادي الفرع طايع المشيطي، عصر اليوم الجمعة، مسيرة احتفائية للجهات الحكومية والأهلية ولأهالي المحافظة، بدأت من مركز المحافظة إلى مقر الاحتفال الذي هيأته بلدية المحافظة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92.
وتخلل الحفل مشاركات متنوعة للأهالي والفرق الشعبية بالمحافظة اشتملت على استعراض عددٍ من الألوان التراثية، واختتمت بالعرضة السعودية.
ووجه المحافظ كلمة بهذه المناسبة قال فيها: "نحتفل اليوم بهذه المناسبة العظيمة التي من خلالها نستذكر توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، ونحن أبناء هذا الوطن الغالي نستشعر في هذه المناسبة دورنا في أن نكون خيرَ ركيزة وسندٍ وبناء لحكام هذه البلاد الذين قدّموا أعمالاً وجهودًا عظيمة والتي من خلالها جعلت المملكة أنموذجًا عظيمًا يُحتذى به في بناء الأمة وبناء التنمية الشاملة التي أحدثت نقلة حقيقية في واقعنا، والتي تشهدها المملكة اليوم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد -حفظهما الله–".
وأردف: "وما نشهده اليوم إلا استمرار لنهج ملوك هذه البلاد منذ تأسِيسِها لتحقيق تطلعات المواطن ورفاهيتهِ في ربوع المملكة، وكذلك خدمةُ الإسلام والمسلمين وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين بمكةِ المكرمة والمدينةِ المنورة".
وأضاف: "نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا هذا الوطنَ القوي بعقيدته، المُزدّهر بتطوره، الراسخ بأمنه، وأن يديم عليه العزةُ والرفعةُ في ظلِ قيادتهِ الرشيدة".
واختتم محافظ الفرع كلمته بشكر أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، على المتابعة والاهتمام الذي تحظي به محافظة وادي الفرع.
كما وجّه الشكر لرئيس البلدية المهندس محمد الهجلة المشرف العام على اللجان المنظمة على برامج الاحتفاء بتلك المناسبة العزيزة، ولعموم الإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية، والفرق التطوعية المساندة التي وزعت الهدايا على مرتادي طريق الهجرة والمراكز والأسواق والمجمعات التجارية.
يُذكر أن بلدية محافظة وادي الفرع زينت الشوارع بالأعلام، فيما اكتست المحافظة باللون الأخضر وبالإنارات على المباني احتفاء باليوم الوطني.