المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يحل ضيفًا على الرياض نوفمبر المقبل

ويأخذ تشجيع المبدعين حيزًا واسعًا ضمن فعاليات الدورة، وذلك من خلال المسابقات والجوائز المتنوعة، التي تتوزع إلى رسمية (للهيئات الأعضاء)، وموازية يشارك فيها القطاع الخاص؛ إذ يتم ترشيح مئات الأعمال السمعية والبصرية، وتُرصد لها جوائز مالية تقديرية قيمة بعد إجازتها من خلال لجان تحكيم، تضم خبراء مستقلين من مختلف أرجاء الوطن العربي، مشهودًا لهم بالكفاءة والحياد في مجالات اختصاصهم لمباشرة تقييم المواد المرشحة. وسيواصل الاتحاد إجراء عملية التحكيم عن بُعد التي شرع فيها منذ الدورة السابقة، وأثبتت جدواها في ضمان الشفافية والنزاهة والموضوعية.