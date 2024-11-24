استمر 10 أيام.. "الموروث الشعبي" يسجل حضورًا لافتًا خلال فعاليات مهرجان "فدك التنموي" بالحائط

سجّل الموروث الشعبي، حضورًا لافتًا خلال فعاليات مهرجان "فدك التنموي" في نسخته الثالثة، التي اجتذبت أهالي الحائط، جنوب حائل، لمدة 10 أيام.
وساهم المهرجان الذي شارك خلاله أكثر من ٣٠٠ شخص في مختلف الفعاليات والحرف والمهتمين في التراث والسياحة والأسر المنتجة؛ في إجازة خريف ماتعة لأبناء جميع مدن وقرى المحافظة بمختلف فئاتهم العمرية.
وحرص المشرف على المهرجان عبدالله بشير الرشيدي، على أن يكون جميع المشاركين والمشاركات -حتى في التنظيم- من أبناء المحافظة، واستغرق العمل على تجهيز المهرجان ما يقارب خمسة أشهر.
واحتوى المهرجان على أقسام مختلفة ومتنوعة أتاحت لجميع أبناء المحافظة المشاركة فيما يملكونه من مهارة أو حرفة، فتجد الأسر المنتجة التي تعرض منتجاتها الشعبية، وكذلك الرسامين التشكيليين الذين يرسمون بريشتهم حياة الحائط خاصة والمملكة عامة؛ حيث ضم الجناح أكثر من ١٠ فنانين وفنانات.
وأبرزت المصورات إبداعهن في تصوير الطبيعة الحائطية والمناسبات الوطنية والمحلية، وكان للطفل الزائر فعاليات منوعة بدءًا من المسرح والألعاب والرياضات الشعبية كركوب الخيل، وانتهاءً بالألعاب الإلكترونية وألعاب التحدي، والعديد من البرامج والمسابقات المتنوعة الترفيهية والهادفة.
وقسّم المشرفون الفنون التراثية والأهازيج الشعبية، على طول ليالي المهرجان؛ حيث استمتع الزوار في ليالي مختلفة بالعرضة السعودية وبفن الدحة والرفيحي والسامري والربابة والهجيني.
من جهته، لاقى معرض "حكاية آثر" للمصور عبدالله بشير الرشيدي، إقبالًا من الزوار لما احتواه من عرض صور تعريفية بجميع آثار الحائط التاريخية والتراثية، التي التقطها المصور خلال رحلات تصويره المختلفة.
وساهمت جائزة أفضل صورة لمصوري ومصورات المحافظة، في الإسهام بإثراء المهرجان بصور مختلفة بلغت أكثر من ٣٥٠ صورة ترشح منها ٥٤ صورة فقط للفوز بجائزة أفضل صورة في المهرجان، وتم عرضها للزوار.
وأصدر المشرفون إحصائية عامة للمهرجان بعد ختامه أول أمس، تُوَضح أن عدد الزوار بلغ 18637 زائرًا، وبلغ عدد المشاركين 382 مشاركًا ومشاركة، وعدد الجهات المشاركة 15 جهة، كما بلغ عدد الفعاليات فيه 60 فعالية متنوعة، وعدد الجوائز التي سُلّمت خلال مدة المهرجان (١٠ أيام) 582 جائزة متنوعة.