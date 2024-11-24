استمر 10 أيام.. "الموروث الشعبي" يسجل حضورًا لافتًا خلال فعاليات مهرجان "فدك التنموي" بالحائط

وأصدر المشرفون إحصائية عامة للمهرجان بعد ختامه أول أمس، تُوَضح أن عدد الزوار بلغ 18637 زائرًا، وبلغ عدد المشاركين 382 مشاركًا ومشاركة، وعدد الجهات المشاركة 15 جهة، كما بلغ عدد الفعاليات فيه 60 فعالية متنوعة، وعدد الجوائز التي سُلّمت خلال مدة المهرجان (١٠ أيام) 582 جائزة متنوعة.