جمعية مكافحة السرطان تحقق أمنية طفلتين بحضور فعاليات تقويم الرياض

حققت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان أمنية طفلتين بحضور فعاليات تقويم الرياض وتجربة ركوب التلفريك والاستمتاع بمشاهدة العروض الحية كعرض الدلافين ضمن برنامج تحقيق أمنية لمرضى السرطان وذويهم.
وفي التفاصيل، فإن والدة الطفلتين البالغة من العمر 57 عاماً تم اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي في عام 2021م، وأثناء الزيارات الدورية التي يقوم بها أخصائيو الجمعية للمرضى في المستشفيات تم ملاحظة ومتابعة حالتها وإدراجها ضمن مستفيدي الجمعية.
وبعد الزيارات المتكررة للمريضة وأثناء جلسات الدعم النفسي كشفت عن أمنية طفلتيها بزيارة منطقة بوليفارد وورلد وحضور الفعاليات المصاحبة لها، ونظراً لأهمية الصحة النفسية في تقبل المرضى للعلاج، فقد باشرت الجمعية تحقيق أمنيتهن بالتعاون مع تقويم الرياض.
كما حرصت الجمعية على إدراج المريضة ضمن مبادرات الخدمة الاجتماعية نظراً لحاجتها، حيث استفادت من مبادرة داعم والتي يتم فيها صرف مساعدة مالية مقطوعة، ومبادرة ناقل التي تقوم بنقل المرضى لمراكز العلاج داخل مدينة الرياض.
يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم عدداً من المبادرات الاجتماعية منها: مبادرة داعم، ناقل، إسكان، مساند، نيسر، مشوار، يسر ومبادرة حياة للدعم النفسي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في المساهمة بعلاج مرضى السرطان عن طريق التبرع لهذه المبادرات الموجودة على المتجر الإلكتروني عبر http://store.saudicancer.sa