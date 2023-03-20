جمعية مكافحة السرطان تحقق أمنية طفلتين بحضور فعاليات تقويم الرياض

يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم عدداً من المبادرات الاجتماعية منها: مبادرة داعم، ناقل، إسكان، مساند، نيسر، مشوار، يسر ومبادرة حياة للدعم النفسي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في المساهمة بعلاج مرضى السرطان عن طريق التبرع لهذه المبادرات الموجودة على المتجر الإلكتروني عبر http://store.saudicancer.sa