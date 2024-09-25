"عبدالرحمن بن عبدالله" يشهد احتفالات جامعة حفر الباطن بذكرى اليوم الوطني الـ94

وأشار إلى ما تشهده السعودية من قفزات نوعية في هذا العهد المبارك من مشاريع ملهمة، كانت بالأمس أحلامًا، وأصبحت اليوم واقعًا بفضل الله، تنافس بها كبريات الدول في التقدم والازدهار، وتشاركها في المهمات الجسيمة، وتسجل حضورًا مميزًا لمعالجة الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية بهمة عالية.