"عبدالرحمن بن عبدالله" يشهد احتفالات جامعة حفر الباطن بذكرى اليوم الوطني الـ94
شرّف محافظ حفر الباطن، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، اليوم الأربعاء احتفال جامعة حفر الباطن بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ94، وذلك على مسرح الجامعة بالمبنى الرئيسي.
وفي التفاصيل، كان في استقبال الأمير عبدالرحمن بن عبدالله لدى وصوله مقر الحفل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي، وأصحاب السعادة وكلاء الجامعة.
وبدأ محافظ حفر الباطن زيارته بتدشين المعرض المصاحب للحفل، الذي كان بعنوان "أيام سعودية خالدة"، ثم استهل الحفل الخطابي بالسلام الملكي، وآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض وثائقي بعنوان "نحلم ونحقق"، بعدها أُلقيت كلمة الجامعة بهذه المناسبة ألقاها رئيس الجامعة الدكتور خالد بن باني الحربي، رحب فيها براعي الحفل سمو محافظ حفر الباطن، والحضور الكريم.
وأكد "الحربي" أن اليوم الوطني المجيد يأتي لنتذكر ونُذكِّر بتلك اللحظات التاريخية العظيمة التي مرت بها مملكتنا الغالية، ونعيش مشاعر الفخر والفرح والاعتزاز بهذا الوطن وقيادته الحكيمة مستشعرين أهمية ذلك التاريخ المفصلي الذي أعلن فيه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - توحيد البلاد (المملكة العربية السعودية) تحت راية واحدة.
وأشار إلى ما تشهده السعودية من قفزات نوعية في هذا العهد المبارك من مشاريع ملهمة، كانت بالأمس أحلامًا، وأصبحت اليوم واقعًا بفضل الله، تنافس بها كبريات الدول في التقدم والازدهار، وتشاركها في المهمات الجسيمة، وتسجل حضورًا مميزًا لمعالجة الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية بهمة عالية.
وأشار "الحربي" إلى أن الاحتفال باليوم الوطني ليس حملاً للشعار فحسب؛ وإنما هو استلهام لجهود من سبقونا، واستذكار لتاريخنا المجيد، وإحساس بالمسؤولية، وشحذ للهمم لمواصلة العطاء والبناء والنماء، والحفاظ على الوطن ومكتسباته ومقدراته، والدفاع عنه بكل ما أوتينا من قوة.. مشيرًا إلى أن هذه المناسبة فرصة؛ لنستلهم هذا الحراك الوطني الكبير، ونسهم في البناء.
واختتم رئيس جامعة حفر الباطن كلمته سائلاً الله -عز وجل- أن يديم علينا راية العز والنجاح والأمن والأمان، وأن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل سوء ومكروه.
وتضمنت فعاليات الحفل أوبريت بعنوان "قبلة العالم"، وعرضًا مرئيًّا، حمل مشاعر وطنية لعدد من مبتعثي الجامعة وطلابها الدوليين، إضافة إلى تسليم جوائز الفائزين والفائزات بالمسابقات، التي نظمتها الجامعة بمناسبة اليوم الوطني.
وفي ختام الحفل تسلَّم محافظ حفر الباطن، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله، درعًا تذكارية من الجامعة بهذه المناسبة.
وكان من ضمن حضور الحفل مسؤولو الدوائر الحكومية في المحافظة، وقيادات الجامعة ومنسوبوها من أكاديميين وموظفين وطلبة.