بالأسماء.. ترقية 44 موظفاً من منسوبي بلدية رأس تنورة

وشملت الترقيات كلاً من، حاتم بن محمد الغامدي، للمرتبة الثانية عشر، حسين بن علي الشعيب، أيمن بن عبدالكريم سند، محمد بن علي الغامدي للمرتبة الحادية عشر، عبدالهادي بن حسن السادة، منير بن ماجد آل نصيف، علي بن أحمد آل نصيف، فرج بن عطا الله الرشيدي، للمرتبة العاشرة، بندر بن حسن آل جميع، علي بن أحمد السيهاتي، عقيل بن عبدرب الرسول آل عمران، علي بن موسى آل عواد، وليد بن عبدالرحمن الحمد، قصي بن محمد الموسوي، عبدالله بن مالك الناصر، عادل بن حسن الخاطر للمرتبة التاسعة، عبدالباقي بن جعفر المعراج، سامي بن مساعد المالكي، عبدالله بن فواز الشهري، يوسف بن محمد آل جوهر، أحمد بن عبدالعزيز العبد الجبار، جعفر بن محمد الصادق، للمرتبة الثامنة، محمد بن مرشد الخالدي، مفيد بن أحمد الهنيدي، سمير بن عبيد واصلي، مشعل بن علي النمرود، حسين بن علي البوري، محمود بن علي آل فردان، نواف بن محمد العتيبي، عمار بن عيسى الأبيض، مجدي بن محمد آل داؤود، عبدالله بن أحمد ال خلف، للمرتبة السابعة، محمد بن حسن الضامن، مهدي بن باقر الجصاص، محمد بن عبدالكريم القلاف، محمد بن عبدالرؤوف الداؤود، عبدالله بن فيصل جابر، محمد بن أحمد الحنابي، زكريا بن أحمد السيهاتي للمرتبة السادسة، بالإضافة اعتماد ترقية عدد من موظفي بند الأجور، عبدالسلام بن زيد البقران، ناصر بن خاتم الشمري، مصطفى بن عمار آل ناصر، عبدالرحمن بن راشد الدوسري، عبدالله بن أحمد قيسي.