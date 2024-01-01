بالأسماء.. ترقية 44 موظفاً من منسوبي بلدية رأس تنورة

أصدر رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس محمد بن جاسم الجاسم، عدداً من القرارات تقضي بترقية 44 موظفاً من منسوبي البلدية، من مختلف الإدارات والأقسام.
وبارك المهندس محمد الجاسم لجميع المترقين، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة القطاع البلدي، مشيراً إلى أن الترقيات تأتي في إطار سعي البلدية لتوفير أقصى درجات التميز والكفاءة والفعالية في بيئةِ عملٍ مُستقرة مُحفزة قوامها الانتماء والإبداع والالتزام.
وقال رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس محمد بن جاسم الجاسم، بأنَّ القرارات شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، وشملت المرتبة الثانية عشرة فما دون بمختلف المسميات، وذلك لكل من توفرت فيهم شروط الترقية، مؤكداً حرص رئيس البلدية على دعم كافة الموظفين والموظفات، ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، ودفعهم إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة عالية.
فيما أعرب الموظفين المترقين عن بالغ شكرهم وامتنانهم لرئيس بلدية محافظة رأس تنورة على هذه الثقة وعلى ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة المنسوبين وتحفيزه المستمر لهم، مؤكدين في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يعينهم على أداء واجباتهم على أكمل وجه.
وشملت الترقيات كلاً من، حاتم بن محمد الغامدي، للمرتبة الثانية عشر، حسين بن علي الشعيب، أيمن بن عبدالكريم سند، محمد بن علي الغامدي للمرتبة الحادية عشر، عبدالهادي بن حسن السادة، منير بن ماجد آل نصيف، علي بن أحمد آل نصيف، فرج بن عطا الله الرشيدي، للمرتبة العاشرة، بندر بن حسن آل جميع، علي بن أحمد السيهاتي، عقيل بن عبدرب الرسول آل عمران، علي بن موسى آل عواد، وليد بن عبدالرحمن الحمد، قصي بن محمد الموسوي، عبدالله بن مالك الناصر، عادل بن حسن الخاطر للمرتبة التاسعة، عبدالباقي بن جعفر المعراج، سامي بن مساعد المالكي، عبدالله بن فواز الشهري، يوسف بن محمد آل جوهر، أحمد بن عبدالعزيز العبد الجبار، جعفر بن محمد الصادق، للمرتبة الثامنة، محمد بن مرشد الخالدي، مفيد بن أحمد الهنيدي، سمير بن عبيد واصلي، مشعل بن علي النمرود، حسين بن علي البوري، محمود بن علي آل فردان، نواف بن محمد العتيبي، عمار بن عيسى الأبيض، مجدي بن محمد آل داؤود، عبدالله بن أحمد ال خلف، للمرتبة السابعة، محمد بن حسن الضامن، مهدي بن باقر الجصاص، محمد بن عبدالكريم القلاف، محمد بن عبدالرؤوف الداؤود، عبدالله بن فيصل جابر، محمد بن أحمد الحنابي، زكريا بن أحمد السيهاتي للمرتبة السادسة، بالإضافة اعتماد ترقية عدد من موظفي بند الأجور، عبدالسلام بن زيد البقران، ناصر بن خاتم الشمري، مصطفى بن عمار آل ناصر، عبدالرحمن بن راشد الدوسري، عبدالله بن أحمد قيسي.