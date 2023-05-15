جدة.. "الشيخ" يدشن حملة في سوق السمك لإذكاء الوعي بقيمة "سمك التونة"

دشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ، حملة توعوية بسوق السمك المركزي بجدة تستهدف إذكاء الوعي بقيمة سمك التونة بمناسبة يومها العالمي، والمخاطر التى تهدد أرصدة هذا السمك والفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تتحقق من أرصدة التونة المدارة بشكل مستدام.
شارك في الحملة إدارة أسواق النفع العام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وإدارة الزراعة، ووحدة الثروة السمكية بجدة، وقسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع منطقة مكة المكرمة وعدد من المتطوعين لتوزيع شتلات زراعية لزوار السوق المركزي.
هدفتْ الحملة لرفع الوعي لدى الشريحة المستهدفة من المستفيدين من الأسواق السمكية من بائعي ومقطعي وناقلي الأسماك والمستهلكين عن طريق محاضرات علمية توعوية نفذت مباشرة في السوق مع شرح وتطبيق عملي للطرق الصحية الصحيحة لحفظ ونقل الأسماك؛ لتفادي تلفها والحفاظ على الأسماك طازجة لأطول فترة ممكنة؛ وتبقيها محافظة على عناصرها الغذائية مما يعود بالنفع على البائع والمستهلك في نفس الوقت، وجرى من خلالها توضيح الأهمية الصحية والغذائية لاستخدام الثلج في حفظ الأسماك أثناء عرضها للبيع أو نقلها عبر سيارات نقل الأسماك والثروات المائية الحية.
من جانبه، أوضح مدير إدارة سوق السمك المركزي الطبيب البيطري عماد العدواني، أن من أشهر أنواع سمك التونة هو سمك التونة الأبيض؛ وسمكة المرلين؛ وسمك أبوسيف؛ والتونة ذات الزعانف الصفراء، والتون الأحمر الباكور، موضحاً أن الهدف من المبادرة هو خلق بيئة صحية توعوية لمرتادي سوق السمك المركزي ضمن الاحتفال بمناسبة "يوم التونة العالمي".