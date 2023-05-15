جدة.. "الشيخ" يدشن حملة في سوق السمك لإذكاء الوعي بقيمة "سمك التونة"

هدفتْ الحملة لرفع الوعي لدى الشريحة المستهدفة من المستفيدين من الأسواق السمكية من بائعي ومقطعي وناقلي الأسماك والمستهلكين عن طريق محاضرات علمية توعوية نفذت مباشرة في السوق مع شرح وتطبيق عملي للطرق الصحية الصحيحة لحفظ ونقل الأسماك؛ لتفادي تلفها والحفاظ على الأسماك طازجة لأطول فترة ممكنة؛ وتبقيها محافظة على عناصرها الغذائية مما يعود بالنفع على البائع والمستهلك في نفس الوقت، وجرى من خلالها توضيح الأهمية الصحية والغذائية لاستخدام الثلج في حفظ الأسماك أثناء عرضها للبيع أو نقلها عبر سيارات نقل الأسماك والثروات المائية الحية.