بالصور.. "الإسلامية" تحاكي تطوُّر ونهضة الوطن في الذكرى الثامنة لبيعة الملك سلمان

كما حققت الوزارة قفزة كبيرة في أعمالها وبرامجها التي لم تقتصر على الشأن المحلي، بل ساهمت في توسيع نطاق عملها في الخارج عبر بناء تعاون وفق استراتيجية حقَّقت مستهدفات رؤية السعودية 2030.