بالصور.. "الإسلامية" تحاكي تطوُّر ونهضة الوطن في الذكرى الثامنة لبيعة الملك سلمان

زيَّنت صور الملك، وكلمات تجديد الولاء وصدق الانتماء، شاشات ومنصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تفاعلاً مع ذكرى البيعة الثامنة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ إذ امتلأت منصاتها بصور الملك، وعبارات صدق الولاء والانتماء للوطن الغالي وقيادته.
وتحظى وزارة الشؤون الإسلامية في عهد خادم الحرمين الشريفين بدعم كبير ومساندة، ساهما في تحقيق رسالتها السامية في نشر منهج الوسطية والاعتدال، وبناء شراكات محلية ودولية للتصدي للغلو والتطرف، ونشر قيم التسامح والمحبة.
كما حققت الوزارة قفزة كبيرة في أعمالها وبرامجها التي لم تقتصر على الشأن المحلي، بل ساهمت في توسيع نطاق عملها في الخارج عبر بناء تعاون وفق استراتيجية حقَّقت مستهدفات رؤية السعودية 2030.