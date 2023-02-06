مذكرة تفاهم بين "وسط جدة للتطوير" ومعهد إدارة المشاريع لدعم وتبادل الخبرات

ويأتي هذا التعاون لتشجيع ودعم الدورات التدريبية التخصصية المعتمدة من قِبَل المعهد، ونقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة، ولم تكن مذكرة التفاهم بين الطرفين هي الأولى؛ بل سبقها عدة اتفاقيات أخرى تخدم هذا الهدف.