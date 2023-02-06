مذكرة تفاهم بين "وسط جدة للتطوير" ومعهد إدارة المشاريع لدعم وتبادل الخبرات

وقّعت شركة وسط جدة للتطوير"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي لمشروع وسط جدة، مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع، في إطار دعم وتبادل الخبرات؛ بهدف الارتقاء بطرق نشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع على مستوى المملكة.
ويأتي هذا التعاون لتشجيع ودعم الدورات التدريبية التخصصية المعتمدة من قِبَل المعهد، ونقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة، ولم تكن مذكرة التفاهم بين الطرفين هي الأولى؛ بل سبقها عدة اتفاقيات أخرى تخدم هذا الهدف.
وشهد مقر "وسط جدة للتطوير" بجدة، توقيع الطرفين على مذكرة التعاون المشترك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليم، ورئيس إدارة معهد إدارة المشاريع بالمملكة، المهندس بدر بورشيد.
يُذكر أن مشروع وسط جدة سيتم تنفيذه على مساحة 5.7 ملايين متر مربع، بواجهة بحرية على شريط مائي طوله 9.5 كلم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية، مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم، وسيسهم المشروع في تطوير مشاريع نوعية في قطاعات حيوية وواعدة (سياحية- رياضية- ثقافية- ترفيهية- تجارية- سكنية).