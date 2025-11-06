"مهرجان الرياضيات لغة العلوم".. تجربة تفاعلية تجمع بين المتعة والتعليم

يجمع مهرجان "الرياضيات لغة العلوم" بين المتعة والتعليم في تجربة تفاعلية مميزة تستكشف الدور المحوري للرياضيات في الحياة اليومية ومختلف مجالات العلوم والتقنية.
ويقدّم المهرجان باقة من الأنشطة المبتكرة التي تمزج بين المعرفة والتجربة العملية، من أبرزها سباقات السيارات الرقمية التي تُعرّف الزوار على مفاهيم السرعة والتسارع، وتجارب الواقع المعزز التي تدمج الفن بالتكنولوجيا، إلى جانب تحدي التوازن باستخدام جهاز ICAROS الذي يجمع بين اللياقة والفيزياء، إضافة إلى فرصة تصميم التلسكوبات الخاصة لاستكشاف مفاهيم الهندسة والفيزياء بطريقة تفاعلية شيّقة.
ويهدف المهرجان إلى إبراز حضور الرياضيات في تفاصيل حياتنا اليومية، بدءًا من المهام البسيطة مثل إدارة الأموال وقياس الوقت وتخطيط المسافات، وصولًا إلى التطبيقات المعقدة في الهندسة وعلوم الحاسوب والاقتصاد والمالية. كما يسهم في تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى المشاركين، عبر ربط المفاهيم النظرية بالاستخدامات العملية.
ويركّز المهرجان كذلك على تطبيقات الرياضيات المتقدمة في التخصصات العلمية والهندسية، حيث تُستخدم مفاهيم حساب التفاضل والتكامل، والجبر الخطي، والمعادلات التفاضلية في عمليات التصميم والتحليل، ما يعكس الدور الجوهري للرياضيات في تطوير التقنيات الحديثة ودعم الابتكار العلمي.
ويُعد مهرجان "الرياضيات لغة العلوم" منصة تعليمية ملهمة تجمع بين العلم والإبداع والتجربة الحسية، لتؤكد أن الرياضيات ليست مجرد أرقام ومعادلات، بل لغة عالمية تصنع التقدم وتفتح آفاق المستقبل.