"مهرجان الرياضيات لغة العلوم".. تجربة تفاعلية تجمع بين المتعة والتعليم

ويقدّم المهرجان باقة من الأنشطة المبتكرة التي تمزج بين المعرفة والتجربة العملية، من أبرزها سباقات السيارات الرقمية التي تُعرّف الزوار على مفاهيم السرعة والتسارع، وتجارب الواقع المعزز التي تدمج الفن بالتكنولوجيا، إلى جانب تحدي التوازن باستخدام جهاز ICAROS الذي يجمع بين اللياقة والفيزياء، إضافة إلى فرصة تصميم التلسكوبات الخاصة لاستكشاف مفاهيم الهندسة والفيزياء بطريقة تفاعلية شيّقة.