محافظ الطائف يفتتح الملتقى الاستثماري ويكرّم الجهات الراعية والمشاركة

افتتح الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اليوم الأربعاء، الملتقى الاستثماري بالطائف، بتنظيم غرفة الطائف بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والذي صاحبه معرض شارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة، عرضت فيه فرصها الاستثمارية.
وبدأت أعمال الملتقى بكلمة لرئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، تحدث فيها عن أهمية الملتقى، والمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة والمحافظة وفقاً للمزايا النسبية والتنافسية لها.
وشدد "العبيدي" على ضرورة مد جسور التواصل مع رجال وسيدات الأعمال داخل وخارج المحافظة، وإطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بجهود وزارة الاستثمار لدعم وتشجيع الاستثمار في المملكة، ومن ضمنها استعراض الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومبادراتها المختلفة.
وقدّم رئيس غرفة الطائف الشكر إلى المحافظ على دعمه المستمر، ورعايته، وشكر وزارة الاستثمار.
وتوالت فقرات الملتقى بكلمة وعدة عروض لوزارة الاستثمار، وكذلك عرض لغرفة الطائف، مقدم من معهد الملك عبدالله للدراسات بجامعة الملك سعود، تضمن عرضًا مفصلاً لأكثر من 20 فرصة استثمارية نوعية بالطائف.
وشارك في تقديم الفقرات والعروض صندوق التنمية السياحي والمركز السعودي للأعمال.
وكرم الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز الجهات الراعية والمشاركة خلال الملتقى.