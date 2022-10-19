محافظ الطائف يفتتح الملتقى الاستثماري ويكرّم الجهات الراعية والمشاركة

افتتح الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اليوم الأربعاء، الملتقى الاستثماري بالطائف، بتنظيم غرفة الطائف بالتعاون مع وزارة الاستثمار، والذي صاحبه معرض شارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة، عرضت فيه فرصها الاستثمارية.