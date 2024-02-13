"المودة" للتنمية الأسرية توقّع مذكرة تفاهم مع صندوق النفقة

يأتي ذلك عن طريق العديد من الخدمات عبر منصة العائلة، وتدريب الأسر المنفصلة على الانفصال الناجح "تسريح بإحسان"، وأيضًا تربية الأبناء بعد الانفصال والتخطيط للأسرة بعد الانفصال أو الدعم الاجتماعي والنفسي عبر مركز "المودة" للإرشاد وفضّ النزاعات، أو مركز "مكرّمة" لتمكين المرأة وتحويلها من الاحتياج للإنتاج.