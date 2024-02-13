"المودة" للتنمية الأسرية توقّع مذكرة تفاهم مع صندوق النفقة

وقّعت جمعيةُ "المودة" للتنمية الأسرية، اليوم الثلاثاء، مع صندوق النفقة؛ مذكرةَ تفاهم؛ للمساهمة في بناء قدرات وتنمية مهارات وتعزيز وعي الأسر المنفصلة.
يأتي ذلك عن طريق العديد من الخدمات عبر منصة العائلة، وتدريب الأسر المنفصلة على الانفصال الناجح "تسريح بإحسان"، وأيضًا تربية الأبناء بعد الانفصال والتخطيط للأسرة بعد الانفصال أو الدعم الاجتماعي والنفسي عبر مركز "المودة" للإرشاد وفضّ النزاعات، أو مركز "مكرّمة" لتمكين المرأة وتحويلها من الاحتياج للإنتاج.
وكذلك عبر مركز "إدراك" التوعوي من خلال الحملات التوعوية والإنتاج الإعلامي التوعوي المشترك، أو المساهمة في علاج اضطرابات الطفولة بعد الانفصال عبر مركز الطفل المبتكر.
ووقّع من جانب جمعية "المودة" مديرُها العام محمد علي آل رضي، ومن صندوق النفقة مديره العام نورة بنت عبدالله الغنيم.
يُذْكَر أن جمعية "المودة" ساعدت أكثرَ من 17 ألف أسرة منفصلة لصناعة قصة نجاح منذ العام 2020م.