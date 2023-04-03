تأهل 1034 طالباً بتبوك للتصفيات النهائية لمسابقة "حفظ القرآن والسنة"

أكّد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، أهمية مسابقة "حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية" في ربط الطلاب والطالبات بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وتحفيزهم على حفظ كتاب الله وتلاوته، والفهم الصحيح للسنة النبوية، وإذكاء روح التنافس البنّاء بينهم.