تأهل 1034 طالباً بتبوك للتصفيات النهائية لمسابقة "حفظ القرآن والسنة"

أكّد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، أهمية مسابقة "حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية" في ربط الطلاب والطالبات بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وتحفيزهم على حفظ كتاب الله وتلاوته، والفهم الصحيح للسنة النبوية، وإذكاء روح التنافس البنّاء بينهم.
وقال "القعير"، أثناء حضوره لجان التحكيم بإدارة النشاط الطلابي في استقبال المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة، إن هذه المسابقة تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بكتاب الله وسنة نبيه، مثمّناً لوزارة التعليم تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلبة من خلال هذه المسابقة.
وشهدت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة أمل بنت خلف العنزي؛ استقبال الطالبات في مقار لجان التحكيم في القاعة العلمية؛ حيث تتضمّن المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم مسار حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ومسار حفظ السنة النبوية.
وبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المشاركين في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية في مدارس منطقة تبوك 14845 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المرشحين للتصفيات النهائية 1034 طالباً وطالبة، يتنافسون على مدى أسبوعين حتى 22 من شهر رمضان المبارك.