"الشريف" يُدشن البرنامج التدريبي لكرة اليد بتعليم البنات بالطائف

افتتح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف اليوم عن بُعد البرنامج التدريبي لكرة اليد، الذي تنظمه وتشرف عليه إدارة نشاط الطالبات، قسم النشاط الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، في المتوسطة " الثلاثون" ولمدة 5 أيام.
ويستهدف البرنامج رفع الوعي بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية، وصقل المواهب الرياضية، واستعدادًا لبدء المنافسات لدوري المدارس للفتيات لعام 2023، بحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات غالية العتيبي، ورئيسة قسم التربية الأسرية والمكلفة بمادة التربية البدنية نجلاء الدحلان، و يستهدف 50 معلمة متدربة من منسقات ومعلمات التربية البدنية.
وأكد المدير العام خلال كلمته أهمية الاهتمام بالتربية البدنية وصحة الطالبات، وأن يحظى ذلك باهتمام الجميع، ليكون واقعًا ملموسًا.
وأشار إلى أن برامج وزارة التعليم جاءت مؤكدة لما حثت عليه وأكدته رؤية 2030 بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، مشيرًا أن جميع البرامج والأنشطة تهدف إلى إيجاد مواطن قادر على المنافسة، وآداء رسالته على الصورة المؤملة منه.
فيما تناولت الجلسة الأولى الجانب النظري من البرنامج، استعراضاً لتاريخ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، والتعريف بأساسياتها، وتنمية وتطوير مهارات الأطفال في كرة اليد تحت سن ثماني سنوات، كذلك تطوير المهارات للفتيات تحت سن الثانية عشرة والرابعة عشرة، فيما تناولت الجلسة الثانية الجانب العملي بتدريب المعلمات ومنسقات التربية البدنية على المهارات الأساسية لكرة اليد بهدف تأهيل الطالبات لخوض المنافسات في دوري المدارس للفتيات.
فيما يستكمل التدريب برنامجه طيلة أيام التدريب خلال الأسبوع الجاري بجلسات نظرية وعملية، ثم إقامة مهرجان رياضي بمشاركة طالبات المرحلة الابتدائية، ويختتم فعالياته الخميس المقبل بمباريات ودية بين المعلمات.
يذكر أن وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع وزارة التعليم أطلقت مشروع دوري المدارس للفتيات في مختلف محافظات ومدن المملكة كجزء من تطوير منظومة الكرة النسائية، لصناعة جيل يحقق الإنجازات وبناء مستقبل مشرق لتاريخ الكرة النسائية في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.