"الشريف" يُدشن البرنامج التدريبي لكرة اليد بتعليم البنات بالطائف

افتتح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف اليوم عن بُعد البرنامج التدريبي لكرة اليد، الذي تنظمه وتشرف عليه إدارة نشاط الطالبات، قسم النشاط الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، في المتوسطة " الثلاثون" ولمدة 5 أيام.