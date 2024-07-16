مذكرة تفاهم بين جمعية إنسان والاتحاد السعودي للملاكمة والركل لتعزيز التعاون المشترك

وتضمنت المذكرة تقديم حصص تدريبية لمستفيدي الجمعية ضمن مبادرة "قادر" وتوفير المستلزمات الرياضية الخاصة بالرياضة بما يخدم ويسهل للمتدربين ممارسة اللعبة، وذلك بالتعاون مع الجهات الداعمة، وكذلك تحمل الاتحاد السعودي للملاكمة والركل تكاليف رسوم الاشتراك للأبناء المشاركين عند التسجيل في منصات الاتحاد الدولي، والعمل على تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الدولية.