مذكرة تفاهم بين جمعية إنسان والاتحاد السعودي للملاكمة والركل لتعزيز التعاون المشترك

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للملاكمة والركل.
وتهدف المذكرة لدراسة إمكانية التعاون المشترك في التكافل الاجتماعي من خلال دعم الأيتام، والاهتمام بالجوانب التنموية والمساعدة في رفع مستوى وعي المجتمع. إضافة إلى رعاية مجموعة من الفعاليات والمناسبات الاجتماعية للمستفيدين.
وتضمنت المذكرة تقديم حصص تدريبية لمستفيدي الجمعية ضمن مبادرة "قادر" وتوفير المستلزمات الرياضية الخاصة بالرياضة بما يخدم ويسهل للمتدربين ممارسة اللعبة، وذلك بالتعاون مع الجهات الداعمة، وكذلك تحمل الاتحاد السعودي للملاكمة والركل تكاليف رسوم الاشتراك للأبناء المشاركين عند التسجيل في منصات الاتحاد الدولي، والعمل على تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الدولية.
وتسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجمعية والاتحاد لإشراك القطاع الخاص لدعم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمبادرة لنشر الرياضة وتمكين أبناء إنسان من الملاكمة والركل.