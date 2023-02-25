"تعليم جازان": جاهزون لاستقبال أكثر من 160 ألف طالب وطالبة في الاختبارات صباح الغد

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، جاهزية مدارس تعليم جازان لاستقبال الطلاب والطالبات، مبينًا اكتمال تهيئة مقار الاختبارات وجاهزية اللجان المختلفة لانطلاقة الاختبارات، حاثًا أبناءه الطلاب وبناته الطالبات على ضرورة تنظيم أوقاتهم، والحرص على الجد والاجتهاد والمراجعة المنتظمة، والبعد عن الإجهاد والسهر، والتركيز وعدم التشتت، سائلاً الله لهم التوفيق في اختباراتهم.