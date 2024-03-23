جمعية "جستن" تخدم 500 ألف معلم في القطاعين العام والخاص

وأبان نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالمحسن بن سعد الحارثي أن "الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله غير مسبوق"، مبينًا أن "جستن" تستهدف خدمة أكثر من ٥٠٠ ألف معلمة ومعلمة في جميع المراحل الدراسية وفي كافة مناطق المملكة، وذلك من خلال فروع الجمعية الـ 12 فرعًا تعمل في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.