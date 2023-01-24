"الفهيد" يستقبل السفير الإماراتي ووفدًا من متدربي مركز أبوظبي للتدريب المهني والتقني

استقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد السفير سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة ووفدًا من متدربي مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مقر الكلية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.
وتأتي الزيارة ضمن مبادرة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لتعزيز التكامل والتعاون بين الجانبين في مجال التدريب التقني والمهني، وتبادل الخبرات والمعارف من خلال الزيارات المتبادلة للاطلاع على أهم التجارب والأنشطة والفعاليّات التقنية والعلمية والتي تهدف إلى إثراء المتدربين والمتدربات.
واطلع السفير الإماراتي ووفد من متدربي ومتدربات التدريب التقني من مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على مرافق الكلية التقنية، واستمعوا إلى شرح مفصل حول المناهج التدريبية والتخصصات والمبادرات وبرامج دعم الابتكارات والأنشطة، كما اطلعوا على أهم التجارب، والتقوا المتدربين والمتدربات والكادر التدريبي ومشرفي الأنشطة وتم تنظيم زيارات ميدانية للمعامل والورش التدريبية، وذلك لتحقيق الفائدة ونقل التجارب.
فيما أشاد السفير المحافظ بحجم الجهود المبذولة والمباركة والإنجازات التي حققتها في وقت وجيز والتي هي محل فخر واعتزاز، وشكر الكلية لاستضافة الوفد الطلابي الإماراتي في بلده الشقيق المملكة العربية السعودية ضمن أعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي إثر أعقاب زيارة سابقة في نوفمبر الماضي لمتدربي ومتدربات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني اطلع فيها متدربو المؤسسة على أحدث التجارب في مجال التدريب التقني والمهني، حيث إن الجهتين لديهما تعاونات مشتركة في مجالات تصب في تطوير المناهج والخطط ونقل التجارب بين البلدين ضمن مبادرة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.