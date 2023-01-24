"الفهيد" يستقبل السفير الإماراتي ووفدًا من متدربي مركز أبوظبي للتدريب المهني والتقني

يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي إثر أعقاب زيارة سابقة في نوفمبر الماضي لمتدربي ومتدربات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني اطلع فيها متدربو المؤسسة على أحدث التجارب في مجال التدريب التقني والمهني، حيث إن الجهتين لديهما تعاونات مشتركة في مجالات تصب في تطوير المناهج والخطط ونقل التجارب بين البلدين ضمن مبادرة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.