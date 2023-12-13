"موارد وتنمية" نجران تنفذ فرضية مواجهة أخطار الفيضانات وتسرب المياه

نفّذ فريقُ الأزمات والكوارث بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران، اليوم، فرضيةَ مواجهة الفيضانات وتسرب المياه بمبنى دار الملاحظة الاجتماعية؛ وذلك بهدف ضمان تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحسين الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، وقياس مدى استعداد كافّة الإدارات المختصّة وفريق الأزمات والكوارث، وقياس سرعة الاستجابة، وتحديد نقاط القوة والضعف، والعمل على رفع أداء الفريق، وتلمس أوجه التطور والقصور، وتطبيق خطة الاستجابة للأمطار والسيول، مع التعرف على استعداد الأفراد والجهات المشاركة المنفذة للفرضية.