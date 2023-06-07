"فهد بن سلطان" يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية للمهندسين بـ"تبوك"

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة المهندس حسام بن حمود الجهني وأعضاء اللجنة التنسيقية، الذين قدموا للسلام عليه بمناسبة إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة في دورته الجديدة.
ورحب الأمير فهد بن سلطان بأعضاء اللجنة التنسيقية مقدمًا لهم التهنئة ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في دورته الجديدة، مثنيًا على جهود الأعضاء في دورته السابقة، مشيرًا إلى ما تشهده المنطقة من نقلة حضارية كبيرة من خلال مشروعات رؤية المملكة 2030 (نيوم والبحر الأحمر وأمالا) والتي يشرف عليها شخصيًا سمو ولي العهد -حفظه الله - وما ستوفره تلك المشروعات من فرص وظيفية وتدريبية.
وأعرب عن فخره واعتزازه برؤية ومشاهدة الشباب والشابات السعوديين وهم يعملون في نهضة وتطوير بلادهم. مؤكدًا أهمية الدور الفاعل للجنة في تطوير المهندس والمهندسة السعودية والارتقاء بجودة الخدمات الهندسية المقدمة، وإسهامهم في مسيرة التنمية والازدهار، في ظل الدعم والرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في نهضة هذا الوطن الغالي في شتى المجالات.
ونوه بدعم جميع أعمال اللجنة من قِبل إمارة المنطقة، ومن سموه شخصيًا وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
من جهة أخرى، أعرب المهندس الجهني عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وعلى توجيهاته السديدة التي ستكون محل اهتمام اللجنة لخدمة القطاع الهندسي في المنطقة.