"فهد بن سلطان" يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية للمهندسين بـ"تبوك"

ورحب الأمير فهد بن سلطان بأعضاء اللجنة التنسيقية مقدمًا لهم التهنئة ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في دورته الجديدة، مثنيًا على جهود الأعضاء في دورته السابقة، مشيرًا إلى ما تشهده المنطقة من نقلة حضارية كبيرة من خلال مشروعات رؤية المملكة 2030 (نيوم والبحر الأحمر وأمالا) والتي يشرف عليها شخصيًا سمو ولي العهد -حفظه الله - وما ستوفره تلك المشروعات من فرص وظيفية وتدريبية.