"امش 30 دقيقة".. "صحة حائل" تُطلق مبادرتها الوطنية للتشجيع على رياضة المشي

أطلقت "صحة حائل"، مساء أمس السبت، المبادرة الوطنية "امش 30" لعام 2023م في نسختها الرابعة، في ممشى الفجر، بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة سلطان شديد المطيري، وبمشاركة تجمُّع حائل الصحي، وعددٍ من القطاعات الحكومية والخاصة، كما شارك في الحملة جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة.
وتضمنت الفعالية مجموعة من الأركان التوعوية، مثل: ركن الفحص وقياس الضغط والسكر والوزن والطول، وركن التغذية، وركن السمنة، وركن السكري والضغط، وركن التطعيمات، وركن التدخين، وبعض الأركان للفرق التطوعية تطوع حائل الصحي، وفريق مُشاة حائل.
وأوضحت "صحة حائل"، أن المبادرة تهدف إلى التحفيز على ممارسة المشي 30 دقيقة يومياً، ورفع معدلات الصحة العامة بزيادة متوسط العمر للسكان، بما يُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، نحو بناء مجتمع حيوي، وتحقيق جودة حياة أفضل من خلال نمط صحي مُستدام، وترسيخ سلوك المشي بين المواطنين والمقيمين في المنطقة، وقياس وعي المجتمع ومعرفة مستوياته المعرفية والرياضية في ممارسة المشي، إضافة إلى تسهيل رياضة المشي على المجتمع، والتوعية والتثقيف بأهميته وفوائده الصحية.
يُذكر أن مبادرة "امش 30" تُقام مرة سنوياً، وتُفعل في أكثر من 20 مدينة حول المملكة، وتشتمل على مجموعة من الأنشطة المتنوعة؛ ومنها: "اختبار ذاتي" يقيس مستوى الفرد في ممارسة المشي، ويقدم حلولاً علمية للتخطيط والاستمرار على الممارسة. والنشاط الثاني "واقع المشي في المملكة"؛ وهو عبارة عن دراسة عن واقع المجتمع السعودي تجاه المشي، والكشف عن أثره على المجتمع.