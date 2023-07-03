مدير "تعليم مكة" يُهنئ قيادة المملكة على نجاح موسم حج 1444هـ

وقال "المدخلي": "هنيئًا لوطن العطاء بقادته الأوفياء أصدق التهاني بنجاح حج هذا العام على النحو الذي أبهر العالم بفضل الله، ثم بتلك الجهود المخلصة والمتابعة الدائمة والدعم السخي الذي تقدمه قيادة المملكة العربية السعودية أيّدها الله؛ إيمانًا منها بأن خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار شرف خص الله به هذه البلاد حكومةً وشعبًا".