مدير "تعليم مكة" يُهنئ قيادة المملكة على نجاح موسم حج 1444هـ

هنّأ مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن أحمد عمير المدخلي، اليوم الاثنين، قيادة المملكة الرشيدة على نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ.
وقال "المدخلي": "هنيئًا لوطن العطاء بقادته الأوفياء أصدق التهاني بنجاح حج هذا العام على النحو الذي أبهر العالم بفضل الله، ثم بتلك الجهود المخلصة والمتابعة الدائمة والدعم السخي الذي تقدمه قيادة المملكة العربية السعودية أيّدها الله؛ إيمانًا منها بأن خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار شرف خص الله به هذه البلاد حكومةً وشعبًا".
وأضاف "المدخلي": "كم من الجهود العظيمة بذلت فيسّرت للحجاج أداء مناسكهم بتوفيق الله، بذلتها كل قطاعات الدولة الأمنية والصحية.
بالإضافة لأعمال تطوعية محكمة وشغوفة يدفعها طموح دافق من شباب وفتيات الوطن لتحقيق تطلعات قيادتهم ومستهدفات رؤية 2030، حفظ الله هذا الوطن، وحفظ عليه نعمة الأمن والإيمان في ظل قيادته الرشيدة والحمد لله أولًا وآخرًا".