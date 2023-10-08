"السحيباني" يناقش تعزيز دور المرأة وقدراتها في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي

من جهتها، ثمّنت "الشعيبي" ما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود لتمكين المرأة والاعتراف بدورها، وإعلانها استضافة "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام.. المكانة والتمكين" بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي؛ مؤكدة أن مثل هذا المؤتمر يبين حقوق المرأة التي كفلتها الشريعة الإسلامية، ويؤكد دور المملكة الفاعل من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في جميع المجالات، ولدورها المتواصل في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي، ولجهودها الرامية لصون حقوق المرأة المسلمة وتعزيز دورها في التنمية في الدول الأعضاء.