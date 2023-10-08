"السحيباني" يناقش تعزيز دور المرأة وقدراتها في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي

استقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني بمقر مندوبية المملكة في فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة الدكتورة أفنان بنت عبدالله الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بالتعاون الإسلامي.
واستعرض اللقاء جهود منظمة تنمية المرأة في مجال النهوض بالنساء وتمكينهن والحفاظ على حقوقهن في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك البرامج الهادفة والأنشطة التي تعتزم المنظمة القيام بها لتعزيز قدرات المرأة وتدريبها في جميع المجالات، ودورها في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي، كما استعرض اللقاءُ التحدياتِ التي تواجه المنظمة حاليًا، وكيفية التغلب عليها.
ونوّه "السحيباني" بجهود منظمة تنمية المرأة وخططها الطموحة لتعزيز دور المرأة وأهمية هذا الدور في تنمية المجتمعات الإسلامية، بالإضافة إلى تحسـين حصولها علـى الرعايـة والخدمـات الصحيـة عاليـة الجـودة، والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية لها من العنف والكوارث والنزاعات المسلحة، وكذلك الأزمات الإنسانية، وتمكينها في تلك المجالات، ودورها في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي.
من جهتها، ثمّنت "الشعيبي" ما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود لتمكين المرأة والاعتراف بدورها، وإعلانها استضافة "المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام.. المكانة والتمكين" بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي؛ مؤكدة أن مثل هذا المؤتمر يبين حقوق المرأة التي كفلتها الشريعة الإسلامية، ويؤكد دور المملكة الفاعل من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في جميع المجالات، ولدورها المتواصل في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي، ولجهودها الرامية لصون حقوق المرأة المسلمة وتعزيز دورها في التنمية في الدول الأعضاء.
يُذكر أن المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي قد أجمع قبل ما يزيد على السنتين على اختيار الدكتورة أفنان الشعيبي مرشحة المملكة العربية السعودية كمديرة تنفيذية للمنظمة والتي تُعَد أول منظمة دولية متخصصة في شؤون المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتهدف إلى تمكين المرأة وتنميتها ورعايتها ودعمها في المجالات المتعلقة بها في الدول الأعضاء.