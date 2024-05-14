مستشارو المرصد السياحي بمحافظة الطائف يزورون كلية السياحة والفندقة

ضمن التعاون المشترك لتطوير السياحة بمحافظة الطائف، قام وكيل الأمين للاستثمار الرئيس التنفيذي للمرصد السياحي بالمحافظة، الدكتور علي بن أحمد القاسم، والمستشارون بزيارة كلية الفندقة والسياحة.
وفي التفاصيل، تضمنت الزيارة الاجتماع مع عميد كلية السياحة محمد بن حسن الزهراني، وأعضاء هيئة التدريب، وكذلك التعرف على أقسام الكلية والخطط المستقبلية لمخرجات الكلية لسوق العمل فيما يخص نشاط السياحة والفندقة.
وتم عمل محاضرة تشاركية، قام بإلقائها خبراء المرصد للمتدربين، فيما تم التنسيق المشترك لدراسات بحثية للمتدربين؛ لبحث مقومات السياحة، وكذلك المعوقات؛ ليتم الاستفادة للتطوير السياحي بالمحافظة.
ونوه المدير التنفيذي للمرصد بأنه في ضوء توجيهات ودعم محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز، يتم العمل حاليًا على تأسيس مرصد عربي للسياحة المستدامة، بالتعاون مع خبراء دوليين، ويُسجَّل في الشبكة العالمية للمراصد السياحية، ثم الحصول على شهادات الاستدامة من المنظمات الدولية؛ بما سوف يساهم في تطوير السياحة.
من جانبه، أكد أمين محافظة الطائف، المهندس عبدالله الزايدي، الحرص على دعم مبادرة المرصد السياحي، وأن المبادرة من المبادرات المهمة التي تخدم مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها سمو ولي العهد -حفظه الله-؛ لكي تكون الأمانة شريكًا أساسيًّا في تحقيق نجاح المبادرة.