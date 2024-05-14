مستشارو المرصد السياحي بمحافظة الطائف يزورون كلية السياحة والفندقة

ونوه المدير التنفيذي للمرصد بأنه في ضوء توجيهات ودعم محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز، يتم العمل حاليًا على تأسيس مرصد عربي للسياحة المستدامة، بالتعاون مع خبراء دوليين، ويُسجَّل في الشبكة العالمية للمراصد السياحية، ثم الحصول على شهادات الاستدامة من المنظمات الدولية؛ بما سوف يساهم في تطوير السياحة.