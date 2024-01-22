ضمن برنامج "رشيد الممارسين".. تأهيل المتطوعين بـ"تعليم جدة" وفق المعيار الوطني

انطلقت بمقر بيت الطالب بجدة فعاليات برنامج "رشيد الممارسين"، الذي يأتي بالشراكة بين وزارة التعليم والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (أكاديمية الفوزان).
ويهدف البرنامج الذي ينفذه قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بتعليم جدة إلى تأهيل المتدربين والمتدربات من العاملين والعاملات في المجال التطوعي بمدارس المرحلة الثانوية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع المدرسي؛ إذ سيتم تزويدهم على مدى أربعة أيام تدريبية بالمعارف والمهارات لاستخدام الأدوات اللازمة للقيام بإدارة التطوع المدرسي.
وأكدت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي خلال زيارتها قاعة التدريب بالبرنامج أن التطوع من المقومات الرئيسية لصناعة الإنسان الإيجابي؛ إذ يتوجب على المجتمع التعليمي تحفيز وتشجيع العمل التطوعي، وترسيخ أهميته لدى المجتمع بشكل عام، والمجتمع التعليمي على وجه الخصوص؛ للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 بوصول أعداد المتطوعين والمتطوعات إلى مليون متطوع ومتطوعة. مشيدة بالبرنامج الذي يأتي ضمن شراكة نوعية بين وزارة التعليم والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (أكاديمية الفوزان)، راجية للمتدربين والمتدربات التوفيق في برنامجهم التدريبي، والعمل على استدامة ونشر ثقافة العمل التطوعي.