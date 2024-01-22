ضمن برنامج "رشيد الممارسين".. تأهيل المتطوعين بـ"تعليم جدة" وفق المعيار الوطني

وأكدت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي خلال زيارتها قاعة التدريب بالبرنامج أن التطوع من المقومات الرئيسية لصناعة الإنسان الإيجابي؛ إذ يتوجب على المجتمع التعليمي تحفيز وتشجيع العمل التطوعي، وترسيخ أهميته لدى المجتمع بشكل عام، والمجتمع التعليمي على وجه الخصوص؛ للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 بوصول أعداد المتطوعين والمتطوعات إلى مليون متطوع ومتطوعة. مشيدة بالبرنامج الذي يأتي ضمن شراكة نوعية بين وزارة التعليم والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (أكاديمية الفوزان)، راجية للمتدربين والمتدربات التوفيق في برنامجهم التدريبي، والعمل على استدامة ونشر ثقافة العمل التطوعي.