انطلاق ورشة تأسيس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية لتعزيز التنمية البيئية

انطلقت أمس "الخميس" أعمال ورشة العمل عن تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية بالمنطقة الشرقية في مجال البيئة والمياه والزراعة، التي نظّمتها الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، بمشاركة عدد من المهتمين والمهتمات بتأسيس المنظمات غير الربحية.
وتهدف الورشة إلى تحفيز تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية نوعية تُسهم في دعم منظومة البيئة والمياه والزراعة، وتعزيز مفاهيم التنمية البيئية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع غير الربحي ورفع كفاءته.
وافتتح الورشة مدير عام الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور الرمضي بن قاعد الصقري، مؤكداً أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن جهود الوزارة الاستراتيجية لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره كشريك فاعل في تحقيق مستهدفات منظومة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضح أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بآليات تحديد الاحتياج الفعلي لتأسيس الجمعيات النوعية، وربط مبادرات التأسيس بالأولويات البيئية والمائية والزراعية، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي وتفادي تكرار الجهود، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق منهجية واضحة تشمل الحوكمة والاستدامة المالية وبناء نماذج عمل قادرة على الاستمرار وتحقيق الأثر.
وأكد أن مثل هذه الورش تسهم في اختصار الكثير من التحديات التي تواجه المؤسسين في المراحل الأولى، وتعزز التواصل المباشر بين الوزارة والمهتمين بالعمل غير الربحي.
من جهتها، أوضحت مديرة القطاع غير الربحي بفرع الوزارة في المنطقة الشرقية الأستاذة فاطمة بنت علي آل شياب في كلمة أُلقيت نيابة عن مدير عام الفرع المهندس فهد بن أحمد الحمزي أن تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الفئات المستهدفة، وتعزيز العمل التطوعي، مؤكدةً دور هذه الكيانات في دعم الجهود الحكومية وتقديم خدمات مجتمعية مؤثرة.
وأضافت أن الجمعيات الأهلية تُعد قناة فاعلة لمشاركة المجتمع في التنمية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات، في ظل بيئة تنظيمية داعمة لنمو القطاع غير الربحي واستدامته، مشيرةً إلى جاهزية فرع الوزارة لتقديم الدعم اللازم للراغبين في التأسيس والانضمام للعمل غير الربحي.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، من بينها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية، وصندوق دعم الجمعيات، والمركز الوطني للزراعة العضوية، والجمعية السعودية للزراعة العضوية، ومجلس المؤسسات الأهلية، وذلك في إطار تعزيز التكامل وتوسيع الشراكات لدعم القطاع.
من جانبها، أوضحت مديرة إدارة التأسيس بالإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي الأستاذة لجين الفلاح أن تنظيم هذه الورش في مختلف مناطق المملكة يُعد خطوة أساسية لنشر الوعي بأهمية تأسيس منظمات غير ربحية فاعلة، مشيرةً إلى أن عدد منظمات القطاع غير الربحي التابعة للوزارة تجاوز 565 منظمة حتى نهاية نوفمبر 2025م، منها أكثر من 200 منظمة تأسست خلال العام الجاري.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو بناء قطاع غير ربحي مستدام، قادر على الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.